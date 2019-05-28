Вт, 28.05.2019
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  • Фото: в Пыхья-Таллинне продается славная холостяцкая квартирка

Фото: в Пыхья-Таллинне продается славная холостяцкая квартирка

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ФОТО: KV.EE

Превращенная из однокомнатной в двухкомнатную квартира в панельном доме ждет, когда на нее обратят внимание, предлагает портал Kodustiil

Квартира находится на четвертом этаже панельного дома. Из обычной однокомнатной квартиры с балконом площадью 32,2 благодаря разумной перепланировке и продуманному ремонту получилась маленькая, но удобная двухкомнатная квартира для одного человека. В крайнем случае, для пары без детей. 

ФОТО: KV.EE

Несмотря на маленькую площадь, удалось получить квартиру с достатоно просторной прихожей со встроенным шкафом, санузел с душем, небольшую спальню, гостиную с открытой кухней и даже кладовкой. В квартире обновлена электропроводка и заменены трубы. 

ФОТО: KV.EE

Квартира свободна и готова к переезду новых хозяев: собирайте чемоданы и - вперед! После ремонта в квартире никто не жил, поэтому она так подходит человеку, который мечтает начать жизнь с чистого листа. Вся мебель и предметы декора, которые вы видите на фото, включены в стоимость квартиры. 

ФОТО: KV.EE

Другие фото и информацию о продаже можно найти на странице портала недвижимости KV.EE.

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