Иран открестился от ядерного оружия

«[Высший руководитель Ирана] аятолла Хаменеи уже давно заявил, что мы не стремимся к ядерному оружию — он издал фетву (указ), которая его запрещает», — сказано в посте дипломата.

Там же подчеркивается, что «экономический терроризм» США вредит народу Ирана и создает напряженную обстановку в регионе, пишет lenta.ru. Являются ли именно такие результаты целью действий президента США Дональда Трампа — покажут действия, а не слова, считает Зариф.

21 мая стало известно, что Иран увеличил производство ядерного топлива в четыре раза.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что исламская республика приостановила выполнение некоторых обязательств по ядерной программе, предусмотренных CВПД (Совместным всеобъемлющим планом действий), принятым в 2015 году. В частности, Тегеран может возобновить продажу обогащенного урана за границу и остановить модернизацию реактора на тяжелой воде.