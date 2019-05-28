Вт, 28.05.2019
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Без этого чрезвычайно полезного растения не обойдется ни один сад!

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ФОТО: Shutterstock

Есть одно популярное растение, которое должно обязательно украшать каждый домашний сад: у него огромное количество полезных качеств, о которых вы, вероятно, не знаете, пишет Kodustiil. 

Это широко известная и любимая лаванда, пишет House Beautiful. Прежде всего, лаванда - это просто очень красивое и нежное растение, которое создает на участке  приятную атмосферу Средиземноморья. Но у лаванды также есть много полезных особенностей, которые можно использовать в каждом домашнем саду.

Например, она привлекает много полезных насекомых, например, ее любят пчелы и бабочки. 

ФОТО: Shutterstock

В то же время лаванду боятся многие вредители, поэтому она особенно хорошо подходит для посадки около чувствительных к вредителям растений, например, ее можно посадить недалеко от розария. Лаванда убережет розы от тли. Также обладает противокомариным эффектом. Интересно, что сильного запаха лаванды не переносят вредные насекомые, а полезным он очень нравится.

При посадке лаванды в эстонском саду необходимо точно проверить, будет ли ей комфортно в наших условиях. У каждой разновидности лаванды свой характер, некоторые не переживут холодную зиму, но, например, колосковая лаванда хорошо годится для выращивания в наших условиях. 

Конечно, лаванду нужно сажать в песчаную и хорошо дренированную почву. Влажные почвы не выращивания лаванды не подходят. И конечно же, эта жительница Средиземноморья предпочитает залитые солнцем участки сада.

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