Знакомьтесь – платежная карта ERIAL

Стать клиентом ERIAL очень просто – зарегистрируйтесь онлайн, перейдя по ссылке www.erial.eu. Всего за несколько минут после этого мы откроем вам европейский счёт IBAN, предоставляя возможность пользоваться платежной картой и платежной системой ERIAL для получения и отправки денег по всей Европе.

Платежная карта ERIAL MasterCard позволяет

Cовершать быстрые бесконтактные платежи

Расплачиваться за покупки

Снимать наличные деньги

Делать покупки в интернет-магазинах

ФОТО: Hoiu-laenuühistu ERIAL

Платежная система ERIAL позволяет

Открыть европейский счёт IBAN всего за несколько минут

Откройте европейский счёт за 2 минуты. Виртуальный счёт IBAN от ERIAL можно открыть онлайн из любой точки мира.

Принимать входящие и делать исходящие SEPA платежи

Принимайте платежи и отправляйте деньги в евро на банковские счета в Европе. Получайте регулярные выплаты и разовые вознаграждения за вашу работу или делайте исходящие переводы, оплачивая повседневные счета.

Заказать платежную карту ERIAL MasterCard

Переводите полученные деньги на карту ERIAL MasterCard, снимайте наличные в местной валюте или расплачивайтесь в магазинах и заведениях.

ФОТО: Hoiu-laenuühistu ERIAL

Почему клиенты выбирают ERIAL

ERIAL является инновационным кредитно-сберегательным обществом в Эстонии.

За время нашей работы, имея успешный опыт финансового управления, нам удалось реализовать и предложить своим клиентам:

надежные вклады с высоким процентом дохода,

самую высокую процентную ставку по вкладам в Эстонии,

удобную, современную электронную среду самообслуживания.

На сегодняшний день ERIAL является холдингом. Входящие в него компании находятся в Эстонии, Латвии, Литве, Великобритании и предоставляют услуги в сферах финансирования, размещения вкладов, инвестиционных и платежных услуг.

Стратегия ERIAL направлена на расширение спектра финансовых услуг в Эстонии и в странах Евросоюза. Одним из новых направлений является выпуск платежной карты ERIAL MasterCard и платежной системы ERIAL компанией ERIAL OÜ при финансировании кредитно-сберегательного Общества ERIAL.