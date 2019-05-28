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  • В допинговом скандале, потрясшем эстонский спорт, появилось еще одно имя

В допинговом скандале, потрясшем эстонский спорт, появилось еще одно имя

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Hannes Reichelt.

ФОТО: VALDRIN XHEMAJ / EPA

Разгоревшийся прошедшей зимой допинговый скандал, в котором оказались замешаны эстонские спортсмены, пополнился новым подозреваемым. Как передает Postimees, им стал австрийский горнолыжник Ханнес Райхельт.

Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что криминальная полиция допросила в прошлую пятницу 38-летнего австройского горнолыжника, который, впрочем отрицает свою вину: "Я не знаю, откуда у обвинений ноги растут. Я ничего запретного не совершал. Я даже сироп от кашля не пил, если там были какие-то подозрительные вещества", - сказал горнолыжик.

Полиция в рамках расследования допингового скандала допросила также и бывшего главного тренера сборной Австрии по горным лыжам Геральда Хайгля, который Райхекьту составлял тренировочные планы. "Хайгль никогда мне никакого допинга не предлагал", заявил спортсмен.

Райхель в 2015 году стал чемпионом мира в сверхгигантском слаломе,  в этой же дисциплине в сезоне 2007-08 он выиграл общий зачет Кубка мира.

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