В допинговом скандале, потрясшем эстонский спорт, появилось еще одно имя

Австрийское издание Kronen Zeitung пишет, что криминальная полиция допросила в прошлую пятницу 38-летнего австройского горнолыжника, который, впрочем отрицает свою вину: "Я не знаю, откуда у обвинений ноги растут. Я ничего запретного не совершал. Я даже сироп от кашля не пил, если там были какие-то подозрительные вещества", - сказал горнолыжик.