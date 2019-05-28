Столичный рынок заполоняют JOKK-квартиры

На втором этаже старого промышленного здания по адресу Пярнуское шоссе, 69 продаются предназначенные для жилья квартиры, которые зарегистрированы как бюро, но в то же время, по словам участников рынка, речь идет о широко распространенной JOKK-схеме (JOKK – юридически все корректно – прим. ред.), цель которой - избежать установленных городом требований относительно парковочных мест.