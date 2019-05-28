Столичный рынок заполоняют JOKK-квартиры

На втором этаже старого промышленного здания по адресу Пярнуское шоссе, 69 продаются предназначенные для жилья квартиры, которые зарегистрированы как бюро, но в то же время, по словам участников рынка, речь идет о широко распространенной JOKK-схеме (JOKK – юридически все корректно – прим. ред.), цель которой - избежать установленных городом требований относительно парковочных мест.
По мнению менеджера по продажам Fisk Kinnisvara Ярно Каупмеэса, занимающегося продажей этих площадей на Пярнуском шоссе, их регистрация в качестве бюро во всех смыслах является правильной, поскольку «точно так же продают другие застройщики и маклеры», передает Äripäev.
По словам главного столичного архитектора Эндрика Мянда, в отношении дома на Пярнуском шоссе возможны два корректных варианта: во-первых, регистрация площадей как жилых помещений, что потребовало бы выполнения ряда требований, например, строительства детской площадки и парковочных мест, а, во-вторых, их можно было бы обозначить как квартиры гостиничного типа.
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