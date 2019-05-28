С четверга Belavia начнет обслуживать авиалинию Таллинн-Минск

Рейсы будут проходить четыре раза в неделю, их будут обслуживать 76-местные самолеты Embraer 175, продолжительность рейса 1 час 15 минут, а стоимость билета в оба конца начинается со 178 евро, сообщил Таллиннский аэропорт.

По сообщению аэропорта, прямое сообщение с Белоруссией уже давно представляло интерес. По словам коммерческого директора аэропорта, авиалинию Таллинн-Минск получилось открыть сравнительно быстро.