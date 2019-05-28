Малоизвестно, но эффективно: секрет правильной посадки помидорной рассады

Помидоры черри. ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

При посадке помидоров следует учитывать, что они очень любят тепло. Поэтому, прежде чем высаживать помидоры в теплицу, вы должны сделать все возможное, чтобы почва, в которую вы посадите свою рассаду, была максимально теплой, пишет The Spruce.

Чтобы обеспечить высокую температуру почвы, ее можно заранее покрыть черной пленкой. Пленку можно держать на почве от двух дней до двух недель.

При желании, в пленке можно вырезать отверстия и сажать рассаду в них: так почва останется надолго очень теплой, а ваши помидоры наберутся больше сил для роста.