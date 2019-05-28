Сыырумаа снова интересуется управлением недвижимостью

В конце прошлого года предприятие ISS cообщило, что закрывает бизнес в Эстонии и еще 12 странах. Это означает, что на продажу будет выставлено акционерное общество ISS Eesti с 1500 работниками, заработавшее в прошлом году720 тысяч евро прибыли при обороте в 19,5 млн евро.

Одним из заинтересованных в покупке оказался бизнесмен Урмас Сыырумаа, который 14 лет назад продал 51% своего предприятия ESS Halduse OÜ как раз-таки фирме ISS. И теперь, когда ISS выходит в Эстонии на продажу, Сырумаа сказал, что не может комментировать планы по покупке.

"Я всегда говорил, что испытываю интерес ко всем предприятиям обслуживания, которые выставлены на продажу", - сказал он. На вопрос, может ли ISS Eesti представлять интерес для его бизнеса, Сырумаа ответил: "Почему бы и нет".

Помимо Эстонии ISS прекращает деятельность в Чехии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии, Израиле, Таиланде, на Филиппинах, в Малайзии, Брунее, Бразилии и Чили. На вопрос, интересуют ли его предприятия по обслуживанию недвижимости в других странах, Сырумаа сказал, что понемногу присматривается везде, по крайней мере, в Европе. Он еще раз добавил, что его интересуют все предприятия сферы обслуживания, продающиеся по разумной цене. На вопрос, может ли ISS Eesti быть выставлена на продажу по разумной цене, он ответить не захотел. "Не могу это комментировать. К тому же, этим занимаются руководители и консультанты принадлежащих мне предприятий", - заявил Сырумаа.

Глава SOL Baltics - лидера рынка в сфере управления недвижимостью и конкурента ISS Eesti - Прийт Сипельгас подтвердил, что и они взвешивают самые разные возможности.

"У нас есть предприятия в семи странах, и, естественно, мы наблюдаем за ситуацией. Планов по захвату мира у нас нет, но разумно поглядываем, конечно", - сказал он.

ISS учитывает, что реорганизация концерна займет два года. "Судя по тому, как они ведут себя на рынке, я вполне верю, что продажа может состояться в пределах этого срока", - сказал Сипельгас.

По мнению Сипельгаса, продажа ISS Eesti безусловно стала бы крупной сделкой года в своем секторе. О причинах продажи компании Сипельгас высказывал предположения и раньше. По его оценке, решающим фактором могли стать небольшие масштабы эстонского рынка.

«ISS действует в 54-55 странах, и, с большой вероятностью, Эстония, страны Балтии и другие страны Восточной Европы не являются для них такими рынками, в которые хотелось бы инвестировать", - сказал он.