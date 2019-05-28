Эксперт предупреждает: при покупке квартиры вы должны твердо знать - квартира это или офис

По словам Мартина Вахтера, предлагается купить квартиры, которые официально являются офисными помещениями и расположены на земле, имеющей коммерческое назначение. «Такие квартиры, как правило, немного более доступны по цене, но следует учитывать, что в реальной жизни они могут иметь ряд недостатков», - добавил Вахтер.

«Квартиры часто оформляют как коммерческие площади, потому что они меньше, чем разрешено нормативами. Другая причина - это место. Если городское планирование предусматривает строительство в округе офисных или производственных зданий, то жилой дом рядом с цементным заводом не совсем подходит для проживания. В-третьих, по закону около бизнес-здания можно построить меньше парковочных мест, что делает окончательную цену более доступной, но поиск места для парковки остается неразрешимой проблемой для человека, купившего недвижимость в таком доме», - сказал Вахтер.

По мнению эксперта по недвижимости, покупка квартирной собственности, имеющей не жилое, а другое назначение, может вызвать проблемы даже спустя годы. «Например, банк сегодня может финансировать покупку квартиры, но, как показывает практика, позиции со временем меняются, и следующий покупатель может позже не получить кредит, что затрудняет поиск нового покупателя. Или процентная ставка по кредиту на квартиру, приобретенную в качестве коммерческой недвижимости, выше, и Kredex не дает гарантии. Также нет освобождения от налога на землю для квартир, построенных на коммерческой земле», - сказал Вахтер и посоветовал быть очень внимательным, когда дело доходит до покупки квартиры.