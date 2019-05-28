Наринэ Абгарян: бояться смерти естественно, но если написать о ней весело...

Наринэ Абгарян стала гостьей литературного фестиваля HeadRead, прошедшего в Таллинне на прошлой неделе, и зал Дома писателей на ее выступлении был набит битком. Что неудивительно: книги «Манюня», «Манюня пишет фантастичЫскЫй роман», «С неба упали три яблока» и другие любят очень и очень многие. В интервью Наринэ рассказала о побеге в детство, о том, почему никогда больше не будет писать о войне, и о том, что сделать, чтобы люди перестали бояться смерти.

– История ваша писательской карьеры напоминает сказку о Золушке: в 2000-х вы завели блог, Живой Журнал, которому верны до сих пор, и публиковали там истории о Манюне. Истории заметили, издали книгой – и вы в одночасье стали знаменитой... Так и было, или у этой сказки есть несказочные подробности?

– Это действительно так и было. Но в писательство я пришла, можно сказать, из какого-то отчаяния. У меня была профессиональная нереализованность, проблемы в личной жизни. В какой-то момент мне поставили ошибочный диагноз – рассеянный склероз. И я завела себе Живой Журнал не для того, чтобы писать какие-то истории, а для того, чтобы читать других людей. Тогда еще интернет и блоги были в новинку, в «Новой газете» вышла подборка разных блогеров, я ее прочла, очень смеялась – и специально завела себе блог, чтобы их читать, на всех на них подписалась.

А потом я решила... Нет, не могу сказать, что это было осознанное решение. Я просто села и написала историю из детства. Получилась целая глава из книжки. Я не понимала, можно ли это вывешивать в ЖЖ. Во-первых, страшно - засмеют. Во-вторых, кому это нужно? Но я все-таки решилась эту главу вывесить. Потихонечку стала сочинять по одной главе. На меня вышло издательство, предложило сделать книжку. Самое смешное, что когда вышла книжка, с меня сняли ошибочный диагноз...

«Это был побег не столько на родину, сколько в семью»

– Насколько отчаяние, сделавшее вас писателем, определялось тем, что вы жили в Москве, вдали от родины?

– Это был добровольный побег в детство. Видимо, от того, что оно было беспечным, счастливым – меня окружали любящие люди. Подсознательно я стремилась сбежать именно туда. И если бы мое детство прошло в русской деревне, это были бы рассказы о русской деревне. Так что это был побег не столько на родину, сколько в семью. Возвращение в состояние, в котором ты чувствуешь себя более защищенным.