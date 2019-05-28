Samsung Galaxy Note10 будет напоминать Huawei P30 Pro

Смартфон Samsung Galaxy Note10, который носит кодовое название Da Vinci в честь Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci), может задней панелью напоминать Huawei P30 Pro.
По крайней мере, на это указывает свежая инсайдерская информация, опубликованная известным сетевым информатором под ником Ice Universe.
На основании эскиза камеры, которая получила новую компоновку, был создан рендер, который вы видите в данной заметке, пишет ixbt.com. Основной блок камеры включает три модуля, расположенных вертикально в левом верхнем углу задней панели. Четвертый модуль и вспышка расположены рядом. Похожее (не точно такое же) дизайнерское решение применено в вышеупомянутом Huawei P30 Pro.
Пользователи Twitter разделились на два лагеря. Одни довольны, что Samsung собирается уйти от огромного горизонтального блока камеры в Galaxy S10+ и Galaxy S10 5G. Другие считают плохой идеей копировать решения конкурентов.
Презентация Samsung Galaxy Note10 ожидается в августе этого года.