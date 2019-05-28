Samsung Galaxy Note10 будет напоминать Huawei P30 Pro

На основании эскиза камеры, которая получила новую компоновку, был создан рендер, который вы видите в данной заметке, пишет ixbt.com. Основной блок камеры включает три модуля, расположенных вертикально в левом верхнем углу задней панели. Четвертый модуль и вспышка расположены рядом. Похожее (не точно такое же) дизайнерское решение применено в вышеупомянутом Huawei P30 Pro.