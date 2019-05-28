В Таллинне откроется детско-юношеский тренировочный хоккейный лагерь

По словам организатора лагеря, менеджера хоккейного клуба "Реваль", Николая Смирнова, задача пятидневого тренингкемпа - заложить основы хоккейного мастерства и мотивировать ребят для дальнейшего профессионального роста.

Не секрет, что в Эстонии хоккей, если сравнивать со странами-соседями, Латвией, Финляндией и Россией, развит на довольно слабом уровне. Сборная Эстонии переживает сейчас не самые лучшие времена, обретаясь третьем по силе дивизионе мирового первенства. Особую тревогу, по словам Смирнова, вызывает отутствие необходимого мастерства у молодых игроков, которых можно в ближайшем будущем привлекать в сборные страны: "Прошедший недавно в Таллинне ЧМ по хоккею в дивизионе 1B в очередной раз обнажил проблемы нашего хоккея.

Помимо "традиционных" и давно известных - малое количество льда, команд местного чемпионата и, соответственно, кандидатов в сборную, стало понятно, что для качественного скачка нашей сборной не всегда хватает индивидуального мастерства хоккеистов. Даже не глядя на статистику было видно, что команда играла с небольшой ротацией, а в ключевые моменты матчей лидеры сборной почти не получали передышку. Переучить уже выросших спортсменов сложно- в желании людей играющих в Эстонии в хоккей не упрекнуть, а вот найти на это время конечно сложно. Поэтому выводы напрашиваются сами собой- уделить должное внимание подрастающему поколению и закладывать нужный фундамент скорее раньше".

Тренерами в лагере будут хоккеисты, которые имеют опыт выступлений в профессиональном хоккее: уроженец Таллинна, в прошлом сезоне выступавший за клуб ВХЛ "Торпедо" из Усть-Каменногорска, Александр Якименко, а также голкипер клуба КХЛ "Северсталь" Сергей Коробов. Также в лагере будет работать и российский тренер по работе с нападающими и силовому катанию Евгений Коробов.

Александр Якименко считает, что постоянное повышение мастерства - самое важное о чем молодые игроки должны думать, если они желают стать профессиональными хоккеистами: "Каждый спортсмен амбициозен, тем более молодой хоккеист. Когда я приехал в Россию, я думал, что я все могу и все умею, тем более мой папа - хоккеист ,и я варился в хоккее с детства. Реальность оказалась другой - уровень катания, техника владения клюшкой и игровое мышление моих сверстников оказалась выше и мне тоже пришлось принимать участние в дополнительных сборах и тренировках, благо в России их всегда много".