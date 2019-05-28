Житель Эстонии, попавшийся на удочку интернет-мошенников, теряет до 6000 евро

«Хотя более половины участников опроса оценивают свое поведение в электронных каналах как осторожное, лишь каждый четвертый считает свои знания в области цифровой безопасности хорошими. Менее половины ответивших считают, что приняли достаточные меры предосторожности для защиты личной информации», – поясняет результаты исследования директор Института финансов Swedbank Кати Воометс.

Лично соприкасался с распространяемыми в интернете или по телефону мошенническими схемами 31% участников опроса, 24% респондентов знают кого-либо, кто сталкивался с мошеннической схемой или стал ее жертвой.

Среди тех, кто сталкивался с кибермошенничеством, больше всего получателей э-писем с сообщением о крупном выигрыше в лотерее. Такие письма получали 62% людей, столкнувшихся с мошенническими схемами. Немногим более половины (53%) людей получали э-письма или телефонные звонки с предложениями хорошей возможности вложить деньги. Половина (50%) получали сообщения или э-письма о большом наследстве.

У 16% респондентов пытались через э-почту или телефонное сообщение выманить банковские пароли, данные кредитной карточки или иные личные данные. Проблемы с товарами, заказанными в веб-магазинах, когда товар не поступал или не соответствовал обещанному качеству, были у 15% опрошенных. Около десятой части (11%) людей получали э-письма, в которых от имени руководителя предприятия была просьба перечислить деньги или оплатить счет.

Примерно десятая часть опрошенных потеряла деньги из-за мошеннических схем. Суммы достигали 6000 евро. В большинстве случаев потерянные суммы были ниже 600 евро. «Исследование показало, что основными причинами потери денег из-за мошеннических схем были спешка и игнорирование знаков опасности, желание купить подешевле, доверие к автору письма или сообщения, а также желание заработать», – отмечает Кати Воометс.

Примерно треть людей, потерявших деньги из-за мошеннических схем, никому об этом не сообщали. Лишь 4% жертв таких схем сообщали в полицию и 3% – в банк. Чаще всего (62% жертв) сообщали о мошеннических схемах лишь близким и друзьям.

«Для того чтобы повысить вероятность возврата денег, следует быстро оповестить о случившемся полицию и свой банк. Кроме того, уведомление о случаях мошенничества помогает предотвратить их распространение», – поясняет Кати Воометс.

«Если кажущиеся слишком заманчивыми предложения поступают от неизвестных лиц или организаций, идет ли речь о лотерее, неожиданном наследстве, возможности заработать дополнительные деньги или о товаре по сверхвыгодной цене, следует обязательно проверить данные поставщика, а при отсутствии информации отказаться от предложения. Если что-либо кажется уж очень хорошим, чтобы быть правдой, то это, скорее всего, правдой и не является. Покупки надо делать только на надежных сайтах, а передавать личную и чувствительную информацию неизвестным лицам не следует», – советует Кати Воометс.