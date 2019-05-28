Птицы счастья завтрашнего дня, или Новый состав Европарламента

А во-вторых, конкретно эстонские соцдемы продемонстрировали фантастическое умение сотрудничать с привычными для здешних широт размашисто правыми в лице реформистов и отечественников, и только сравнительно недавно возникшие здесь крайне правые консервативные народники почему-то ввели их (соцдемов) в некоторое замешательство.

Правда, в Эстонии даже в советские времена левизна имела достаточно формальный, если не сказать условный, характер. Насколько, конечно, это допускалось в каждый конкретный исторический момент. Так что ортодоксальные кремлевские большевики вполне справедливо подозревали, что эти прибалтийские коммунисты – те же редиски: красные только снаружи, а внутри-то белые (в нашем конкретном случае, как позже выяснилось, sini-must-valge).

Похоже, все ласнамяэские, маардуские и ида-вирумааские пенсионеры, имеющие право голоса, отдали их на этих выборах за Яну Тоом, «которая в Брюсселе защитит наши права».

Видимо, поэтому до сих пор нашему же лайнеру удавалось соблюдать более-менее необходимый для успешного продвижения вперед баланс. Сказывалась негласная, но вполне жизнеспособная договоренность считать левым всё, что находится слева от правого… Удастся ли использовать такой принцип и в дальнейшем – большой вопрос, поскольку с выходом партии Марта/Мартина Хельме в разряд серьезных полит-тяжеловесов именно правая сторона корабля еще сильнее утяжеляется, и без того хрупкий баланс может нарушиться. Евровыборы при этом, конечно, мало влияют на окончательный итог внутренних противостояний; они, скорее, играют роль барометра, фиксирующего изменения не только погоды, но и климата в целом.

По ком звонит «тревожный звонок»?

Совершенно отдельным номером в ходе предваряющей евровыборы кампании стал матч «Марина Кальюранд vs Яна Тоом». Блестяще разыгранные в несколько сетов «подачи» с обеих сторон наводили на крамольную мысль: а уж не сговорились ли игроки заранее – настолько симметричными, эффектно-зрелищными и строго синхронизированными были их взаимно уничижительные выступления-упреки.

Сказанное смахивает на признание теории заговоров, но, тем не менее, действия обеих сторон, слаженные и даже по-своему изящные, не могут не восхищать. Сейчас нет смысла возвращаться к анализу их выступлений по адресу друг друга, важен результат. И вот здесь-то – с учетом именно результата, достигнутого обеими участницами матча, можно смело сказать, что победила если не дружба, то целеустремленность каждой из них.

Во всяком случае, обе они показали себя гроссмейстерами (гроссмейстершами?) политического пиара, предельно грамотно использовавшими все возможности маркетинга и привлекшими к работе профессионалов высокого класса: спичрайтеров, имиджмейкеров и прочих специалистов. При этом разумеется, обе они сами являются классными PR-менеджерами.

В результате Марина Кальюранд не только вошла в тройку призеров по количеству набранных голосов за всю историю евровыборов в Эстонии (после Индрека Таранда с его 102460 голосами в 2009 году и Тоомаса Хендрика Ильвеса – 76320 в 2004-м), но и «прихватила» с собой в Европарламент Свена Миксера. А Яна Томм превзошла свой личный рекорд 2014 года (25250) почти на две тысячи (27003). И это – несмотря на общее падение популярности Центристской партии среди русскоязычных жителей Эстонии. Каковой эффект, впрочем, доказывает один из незыблемых постулатов пиара и рекламного бизнеса: каждый человек видит и слышит не то, что ему показывают и говорят, а то, что он хочет увидеть и услышать. И хотя сама Яна Тоом признавалась публично, что ее дети, мягко говоря, не одобрили факт сотрудничества центристов с EKRE, а она лично не согласна едва ли не с большинством идеологических установок новых партнеров по коалиции, но, похоже, все ласнамяэские, маардуские и ида-вирумааские пенсионеры, имеющие право голоса, отдали их на этих выборах за Яну Тоом, «которая в Брюсселе защитит наши права!».

Будет ли Тоом при этом сотрудничать в Брюсселе с таким же, как она сама, «одномандатником» Яаком Мадисоном из EKRE – просто «чтоб не пропасть поодиночке» на фоне оппозиционных реформистов и соцдемов, имеющих по два мандата?.. В принципе регламент Европарламента этого от нее не требует. Но есть ведь коалиционный договор, а noblesse, как известно, oblige…

…Комментируя итоги евровыборов, баллотировавшийся, но не набравший нужного количества голосов, вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев признал, что на них «для Центристской партии прозвучал тревожный звонок».

А по-моему, так звонок этот звонит не переставая, и по нарастающей, уже не первый год. И не мудрено, что продолжение цитаты звучит еще пессимистичнее: «Наши избиратели не очень довольны тем, что происходит на политической арене в данный момент, и нам обязательно нужно что-то делать, чтобы эту ситуацию исправить».