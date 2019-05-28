В "Реале" разразился очередной конфликт

У игрока окончательно испортились отношения с президентом клуба Флорентино Пересом, они практически не общаются, сообщает Marca со ссылкой на программу El Partidazo de Cope на радио COPE.

Рамос недоволен тем, что Перес по-прежнему винит его в поражении от «Аякса» в Лиге чемпионов.

Также 33-летний футболист полагал, что «Реал» пойдет ему навстречу и беспрепятственно отпустит летом в другой клуб в благодарность за то, что он сделал для команды.

У Рамоса есть предложение от европейского клуба, также сообщалось, что на него претендует клуб из Китая. Однако «Реал» не намерен отпускать своего капитана бесплатно и хочет заработать на его продаже.