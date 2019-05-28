Рост пенсий упирается в отмену второй пенсионной ступени

Правительство Эстонии оставит пенсии свободными от налогов, а вот внеочередной рост пенсий откладывается до тех пор, пока вторая ступень пенсионного страхования не станет добровольным делом.
В стратегии госбюджета правительство договорилось о том, что не облагаемая налогом сумма для пенсионеров повысится на 50 евро и что внеочередное повышение пенсий будет привязано к переводу второй ступени пенсионного страхования на добровольную основу.
Премьер-министр Юри Ратас пояснил, что за первой половиной изменений стоит желание правительства оставить пенсии свободными от налогов. "Как известно, не облагаемый налогом минимум сейчас составляет 500 евро, а средняя пенсия по старости - 483 евро. Согласно прогнозам, в следующем году пенсия вырастет до 517 евро. В этом случае часть пенсии облагалась бы подоходным налогом. Поэтому мы решили поднять необлагаемый минимум для пенсионеров на 50 евро", - пояснил Ратас.
По оценке Министерства финансов, изменение затронет 200 тысяч пенсионеров, из которых 80 тысяч составляют работающие пенсионеры. В 2018 году пенсионеров в Эстонии было всего 375 649, так что изменения коснутся более чем половины получателей пенсий.
Второе изменение касается желания коалиции произвести внеочередное повышение пенсий. "С переводом второй ступени на добровольную основу увеличился бы вклад в первую ступень, что с большой вероятностью стало бы одним из источников покрытия повышения пенсий", - сказал Ратас. В каком объеме и когда могли бы повыситься пенсии, пока неизвестно. Ратас пообещал рассмотреть этот вопрос вновь осенью, когда, во-первых, будет обсуждаться госбюджет, а во-вторых, будет рассмотрен законопроект, который совместо разрабатывают Министерство социальных дел и Министерство финансов.
Государство выплачивает во вторую ступень 4% от брутто-зарплаты работника, всего эта сумма составляет примерно 300-400 млн евро в год. Главный инициатор перевода второй ступени на добровольную основу, председатель партии Isamaa Хелир-Вальдор Сеэдер ранее говорил, что если человек завершает накопление пенсии и изымает деньги из ступени, то в дальнейшем государство будет направлять эти 4% из зарплаты человека в первую ступень, т.е. в государственную пенсию. Таким образом, внеочередное повышение пенсий во многом зависит от того, многие ли решат отказаться от платежей при переводе второй ступени на добровольную основу: чем больше людей откажутся от этого, тем больше будет денег на рост пенсий.