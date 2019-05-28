Рост пенсий упирается в отмену второй пенсионной ступени

В стратегии госбюджета правительство договорилось о том, что не облагаемая налогом сумма для пенсионеров повысится на 50 евро и что внеочередное повышение пенсий будет привязано к переводу второй ступени пенсионного страхования на добровольную основу.

Премьер-министр Юри Ратас пояснил, что за первой половиной изменений стоит желание правительства оставить пенсии свободными от налогов. "Как известно, не облагаемый налогом минимум сейчас составляет 500 евро, а средняя пенсия по старости - 483 евро. Согласно прогнозам, в следующем году пенсия вырастет до 517 евро. В этом случае часть пенсии облагалась бы подоходным налогом. Поэтому мы решили поднять необлагаемый минимум для пенсионеров на 50 евро", - пояснил Ратас.

По оценке Министерства финансов, изменение затронет 200 тысяч пенсионеров, из которых 80 тысяч составляют работающие пенсионеры. В 2018 году пенсионеров в Эстонии было всего 375 649, так что изменения коснутся более чем половины получателей пенсий.

Второе изменение касается желания коалиции произвести внеочередное повышение пенсий. "С переводом второй ступени на добровольную основу увеличился бы вклад в первую ступень, что с большой вероятностью стало бы одним из источников покрытия повышения пенсий", - сказал Ратас. В каком объеме и когда могли бы повыситься пенсии, пока неизвестно. Ратас пообещал рассмотреть этот вопрос вновь осенью, когда, во-первых, будет обсуждаться госбюджет, а во-вторых, будет рассмотрен законопроект, который совместо разрабатывают Министерство социальных дел и Министерство финансов.