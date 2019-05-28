Мужчина, угрожавший детям в Силламяэ, взят под стражу

По первоначальным данным, до урока мужчина зашел в школу, где применил физическую силу в отношении ученика пятого класса. Затем в коридоре у него произошла словесная перепалка с учеником 9 класса, в результате которой он толкнул подростка и угрожал ему похожим на оружие предметом. Затем этот человек скрылся в неизвестном направлении.

По словам молодежного полицейского Нарвского отдела полиции Андрея Ярового, позже мужчина сам пришел в констебльский участок Силламяэ, где был задержан в качестве подозреваемого. «Для выяснения обстоятельств произошедшего начато уголовное производство. Помимо проведения досудебного расследования, вместе со школой мы окажем всестороннюю помощь и поддержку детям, которые напрямую связаны с этим инцидентом или стали его очевидцами», - заявил он.

«Применение физической силы и угроза оружием - плохое решение любой проблемы, особенно насилие не вписывается в рамки школьной жизни. Мы серьезно относимся к случаю в Силламяэской Ваналиннаской школе. Задача взрослого - научить ребенка решать проблемы без насилия, поэтому применение физической силы в отношении ребенка никогда не может быть верным решением. Вчера мужчина был задержан, сегодня прокуратура ходатайствует о его аресте», - сказал прокурор Рагнар Плисткин.

Мужчина ранее не был судим в уголовном порядке.