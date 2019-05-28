Медики негодуют: правительство не заботится о здоровье народа

Согласно новому исследованию, в прошлом году потребление алкоголя в Эстонии достигло рекордно низкой за последнее десятилетие отметки — таким образом, не оправдались прогнозы производителей алкоголя и торговцев, что после роста акцизов люди станут пить больше, говорится в обращении медиков.

В 2004 году в Финляндии понизили ставку акциза на алкоголь и в результате заметно возросли потребление алкоголя, обусловленные им смерти и ущерб для здоровья. Умные люди учатся на чужих ошибках, а не повторяют их, заявили медики.

«За смерти людей, ухудшение здоровья народа и рост затрат на медицину отвечают политики, принявшие это глупое решение», - сказал президент союза врачей Яан Сютт.

Он добавил, что благодарности заслуживает только министр социальных дел Танель Кийк, который единственным из членов правительства не поддержал снижение цены на алкоголь.

Врачи призвали депутатов Рийгикогу проголосовать за народное здоровье и против снижения акциза на алкоголь.