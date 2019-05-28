В Черногории любителям оголяться грозит штраф до 600 евро

Власти популярного черногорского курорта Будва намерены ужесточить правила поведения в общественных местах, пишет turizm.ru. Одной из мер станет введение запрета на прогулки по улицам города без одежды. Например, мужчин без рубашки предлагают штрафовать на сумму 500 евро. За хождение в купальниках, то есть, в бюстгальтере и плавках девушкам выпишут штраф 600 евро. На пляжные территории подобные репрессии не распространяются.

Кроме того, новые правила также включают запрет на еду и распитие напитков в общественных местах. Такое нарушение власти хотят наказывать штрафом в 700 евро. В Будве также планируют ужесточить требования к парковке, начнут штрафовать за громкую музыку и за выброшенный на улице мусор. Инициатива властей может вступить в силу уже через два месяца.

По словам властей курорта, нововведения предлагается ввести по подобию других европейских городов. К слову, такая практика существует в испанских городах, в том числе, Барселоне, и в Хорватии. В Италии штрафуют только мужчин, гуляющих с голым торсом. За пределами Европы также стоит быть внимательными. В Таиланде, например, нельзя без рубашки ездить в машине или на мотоцикле.