Неудачное падение на недели приковало ребенка к постели

По словам руководителя PZU по страхованию частных лиц Кристо Ыунапуу, с наступлением лета становится больше случаев, когда ребенок получает травмы в летнем лагере, причем речь совсем не обязательно идет о спортивных лагерях. «Например, прошлым летом имел место несчастный случай во время обеда в детском лагере. Проведенное на свежем воздухе утро способствует аппетиту – проголодавшиеся дети помчались на обед, и в общей суматохе одна девочка споткнулась так неудачно, что, упав, сломала ключицу», - привел пример Ыунапуу.

Перелом ключицы – серьезная травма, в результате которой родитель почти месяц вынужден был сидеть с ребенком дома и ухаживать за ним. «В данном случае на помощь пришла страховка – в качестве возмещения была выплачена сумма за боль и страдания, а выбранное родителем посуточное возмещение позволило сохранить заработную плату, и взрослый смог спокойно оставаться дома с ребенком», - сказал Ыунапуу.