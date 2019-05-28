Вт, 28.05.2019
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  • Неудачное падение на недели приковало ребенка к постели

Неудачное падение на недели приковало ребенка к постели

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Чтобы занять летние каникулы, многие родители отправляют детей на неделю-две в учебные или тренировочные лагеря. Разумеется, для детей это отличная возможность весело и с пользой провести время в компании новых друзей. Вместе с тем PZU Kindlustus напоминает родителям, что в летних лагерях, к сожалению, нередки несчастные случаи и травмы.

По словам руководителя PZU по страхованию частных лиц Кристо Ыунапуу, с наступлением лета становится больше случаев, когда ребенок получает травмы в летнем лагере, причем речь совсем не обязательно идет о спортивных лагерях. «Например, прошлым летом имел место несчастный случай во время обеда в детском лагере. Проведенное на свежем воздухе утро способствует аппетиту – проголодавшиеся дети помчались на обед, и в общей суматохе одна девочка споткнулась так неудачно, что, упав, сломала ключицу», - привел пример Ыунапуу.

Перелом ключицы – серьезная травма, в результате которой родитель почти месяц вынужден был сидеть с ребенком дома и ухаживать за ним. «В данном случае на помощь пришла страховка – в качестве возмещения была выплачена сумма за боль и страдания, а выбранное родителем посуточное возмещение позволило сохранить заработную плату, и взрослый смог спокойно оставаться дома с ребенком», - сказал Ыунапуу.

Поскольку многие семьи летом отправляются в поездки вместе, по словам Ыунапуу, не стоит забывать и о страховании путешествий. «Например, если ребенок получает травму или неожиданно заболевает, разумеется, поездку приходится отменять. Поэтому мы рекомендуем страховать путешествие, как только составлены планы – страховка покроет понесенные расходы и в случае, если поездка не состоится, потому что заболели вы сами или ваш ребенок», - пояснил Ыунапуу.

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