Ректоры проведут кризисное совещание и рассмотрят вариант забастовок

По сообщению члена Научной палаты Анди Хектора, ректоры университетов проведут во вторник кризисное совещание в связи с решением правительства оставить финансирование науки на прежнем уровне, в качестве одного из вариантов рассматриваются предупреждающие забастовки.
«Сегодня ректоры университетов проведут кризисное совещание, чтобы обсудить, как справиться в тяжелой ситуации. В качестве первого символического протестного шага рассмотрят отмену выпускных церемоний в университетах. Также придут представители академических профсоюзов, чтобы обсудить свою реакцию. В качестве одного из вариантов будет обсуждаться серия предупреждающих забастовок», - написал Хектор в Facebook.
По словам Хектора, Эстонская академия молодых ученых и Научная палата обсудят варианты действий и протестных акций в связи с нарушением соглашения, а представители предпринимателей обсудят варианты воздействия на правительственную политику по образованию и науке.
Если в апреле коалиция договорилась поднять государственное финансирование научно-исследовательской деятельности до 1 процента ВВП, то согласованная в понедельник бюджетная стратегия на четыре года предусматривает финансирование на прежнем уровне, 0,71 процента ВВП.