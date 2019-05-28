Ректоры проведут кризисное совещание и рассмотрят вариант забастовок

«Сегодня ректоры университетов проведут кризисное совещание, чтобы обсудить, как справиться в тяжелой ситуации. В качестве первого символического протестного шага рассмотрят отмену выпускных церемоний в университетах. Также придут представители академических профсоюзов, чтобы обсудить свою реакцию. В качестве одного из вариантов будет обсуждаться серия предупреждающих забастовок», - написал Хектор в Facebook.

По словам Хектора, Эстонская академия молодых ученых и Научная палата обсудят варианты действий и протестных акций в связи с нарушением соглашения, а представители предпринимателей обсудят варианты воздействия на правительственную политику по образованию и науке.