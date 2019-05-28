Вт, 28.05.2019
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Ректоры проведут кризисное совещание и рассмотрят вариант забастовок

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Анди Хектор.

ФОТО: Pilt videost

По сообщению члена Научной палаты Анди Хектора, ректоры университетов проведут во вторник кризисное совещание в связи с решением правительства оставить финансирование науки на прежнем уровне, в качестве одного из вариантов рассматриваются предупреждающие забастовки.

«Сегодня ректоры университетов проведут кризисное совещание, чтобы обсудить, как справиться в тяжелой ситуации. В качестве первого символического протестного шага рассмотрят отмену выпускных церемоний в университетах. Также придут представители академических профсоюзов, чтобы обсудить свою реакцию. В качестве одного из вариантов будет обсуждаться серия предупреждающих забастовок», - написал Хектор в Facebook.

По словам Хектора, Эстонская академия молодых ученых и Научная палата обсудят варианты действий и протестных акций в связи с нарушением соглашения, а представители предпринимателей обсудят варианты воздействия на правительственную политику по образованию и науке.

Если в апреле коалиция договорилась поднять государственное финансирование научно-исследовательской деятельности до 1 процента ВВП, то согласованная в понедельник бюджетная стратегия на четыре года предусматривает финансирование на прежнем уровне, 0,71 процента ВВП.

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