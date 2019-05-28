Сергей Маковецкий и Алена Бабенко сыграют в Таллинне «Пигмалион».

Московский театр «Современник» представит в Таллинне спектакль «Пигмалион». ФОТО: Промо

После того, как один из лучших театров Москвы покинула Елена Яковлева, Галине Волчек пришлось решать, оставлять в репертуаре спектакли с участием бывшей ведущей актрисы или нет. В случае с «Пигмалионом» худрук думала недолго - спектакль собирает аншлаги много лет. На роль бедной цветочницы, превратившейся, благодаря усилиям фонетика-виртуоза Хиггинса в герцогиню, Волчек назначила Алену Бабенко. Полковника Пиккеринга сыграл Илья Лыков.

Московский театр «Современник» представит в Таллинне спектакль «Пигмалион». ФОТО: Промо

В роли профессора Хиггинса остается бесподобный Сергей Маковецкий, воспитанник Театра им. Евгения Вахтангова, приглашенный на эту роль в «Современник» 15 лет назад. За это время артист настолько вжился в свой образ, что на сцене он не играет, а буквально живет жизнью своего героя. Театралы считают его работу стопроцентным попаданием в образ. Многие хорошо помнят, что когда-то профессора Хиггинса играл Валентин Гафт. Игра же Маковецкого, полная импровизаций, добавляет его герою еще больше обаяния. И хотя истинным джентльменом в пьесе выглядит Пиккеринг в исполнении Ильи Лыкова, перед черствым и бессердечным Хиггинсом в подаче Маковецкого невозможно устоять.

Московский театр «Современник» представит в Таллинне спектакль «Пигмалион». ФОТО: Промо

Самое свежее приобретение этой постановки – народный артист России Сергей Гармаш. Совсем недавно он стал исполнять роль отца главной героини - Альфреда Дулиттла, человека, находящегося в самом низу социальной лестницы, но, тем не менее, личности яркой и необыкновенной. Таковой ее делает не только замысел самого Бернарда Шоу, но и блестящий актерский талант Сергей Гармаша. Его Дуллитл – гармоничная цельная натура, личность, не изменяющая своим принципам при любых обстоятельствах.

Московский театр «Современник» представит в Таллинне спектакль «Пигмалион». ФОТО: Промо

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