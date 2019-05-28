Двое заключенных напали на надзирателей

23 мая заключенный Тартуской тюрьмы сломал мебель в камере, угрожал надзирателям и не подчинился распоряжениям. Когда надзиратели в защитном снаряжении вошли в камеру, заключенный принялся кидать в них металлическими предметами. Надзиратели применили перечный газ и надели на заключенного наручники. Один из надзирателей получил легкую травму колена.

22 мая заключенный Вируской тюрьмы не подчинился приказу надзирателя отдать запрещенный предмет и ударил его. Надзиратели надели на заключенного наручники и забрали у него запрещенный предмет. На лице надзирателя зафиксировали отек и покраснение. Вечером того же дня этого заключенного обыскали. На время обыска с него сняли наручники, после чего он ударил надзирателя. На него вновь надели наручники и завершили обыск.