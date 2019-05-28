Владелец Alko 1000 о ситуации с акцизами: мы начнем снижать цены на алкоголь в Латвии

Правительство сегодня на кабинетном заседании достигло принципиального соглашения по государственной бюджетной стратегии на 2020-2023 год и проекту государственного бюджета на 2020 год. Государственная бюджетная стратегия и проект бюджета на следующий год внесены в повестку дня заседания правительства в этот четверг.

Правительство решило с целью уменьшения приграничной торговли на южном направлении снизить акцизную ставку на легкие и крепкие алкогольные напитки на 25 процентов.

Владелец торговой сети Alko 1000 Эйнар Виснапуу, магазины которой располагаются на границе Латвии и Эстонии заявил, что не боится снижения акцизов, так как они в свою очередь начнут снижать цены в своих латвийских магазинах. Также он добавил, что в Эстонии искоренение приграничной торговли — заветная мечта определенных групп интересов, пишет Geenius.

«Это не окажет особого влияния. Пересмотрим нашу стратегию и продолжим работу», - прокомментировал он информацию о грядущем снижении акцизов на алкоголь, а также заявил, что они обязательно снизять цены в своих латвийских магазинах.