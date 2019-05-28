Министр Репс предрекает урезание расходов, сокращения и снижение зарплат

Необходимость охлаждения экономики может означать затрагивающие все общество урезания расходов, возможные сокращения и снижение зарплат, сказала министр образования и науки Майлис Репс порталу ERR.
"Если обычно в условиях экономического роста партии обсуждают возможные расходы и говорят о том, куда направить различные положительные новости, то у нас в последние три недели идет разговор о том, как и в каких сферах произвести урезания, чтобы охладить экономику, поскольку умные люди постановили, что эстонскую экономику нужно начать охлаждать", - сказала она.
По словам Репс, уже шла речь о 20-процентном урезании финансирования во всех областях, за исключением науки и образования, а также обороны.
При этом министр отметила, что финансирование науки должно достичь одного процента от внутреннего валового продукта.