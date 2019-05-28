Вт, 28.05.2019
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Министр Репс предрекает урезание расходов, сокращения и снижение зарплат

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Майлис Репс

ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees/Scanpix

Необходимость охлаждения экономики может означать затрагивающие все общество урезания расходов, возможные сокращения и снижение зарплат, сказала министр образования и науки Майлис Репс порталу ERR.

"Если обычно в условиях экономического роста партии обсуждают возможные расходы и говорят о том, куда направить различные  положительные новости, то у нас в последние три недели идет разговор о том, как и в каких сферах произвести урезания, чтобы охладить экономику, поскольку умные люди постановили, что эстонскую экономику нужно начать охлаждать", - сказала она.

По словам Репс, уже шла речь о 20-процентном урезании финансирования во всех областях, за исключением науки и образования, а также обороны.

При этом министр отметила, что финансирование науки должно достичь одного процента от внутреннего валового продукта.

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