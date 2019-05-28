Картина дня: горькая правда о госбюджете, недовольство научного сообщества и травля пятиклассницы

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями вторника.
Правительство начало раскрывать горькую правду о госбюджете
Коалиция отказывается от обещаний, наверняка произойдет лишь снижение алкогольного акциза. Вчера правительство отрапортовало, что договорилось о бюджетной стратегии на последующие четыре года. Две недели долгих и трудных обсуждений, споров, затягивавшихся до позднего вечера, вчера, наконец, увенчались результатом. Читать далее...
Житель Эстонии, попавшийся на удочку интернет-мошенников, теряет до 6000 евро
Почти треть населения сталкивалась с распространяющимися через интернет или телефон мошенническими схемами, а каждый десятый житель Эстонии терял на этом деньги, показало исследование, проведенное по заказу Института финансов Swedbank. Опрос показал, что потери из-за обмана составили от нескольких десятков до 6000 евро. Читать далее...
Рост пенсий упирается в отмену второй пенсионной ступени
Правительство Эстонии оставит пенсии свободными от налогов, а вот внеочередной рост пенсий откладывается до тех пор, пока вторая ступень пенсионного страхования не станет добровольным делом. Читать далее...
Liviko: снижение ставки акциза на алкоголь прекратит приграничную торговлю
По словам председателя правления AS Liviko Янека Кальви, решение правительства на 25 процентов понизить акцизные ставки на слабые и крепкие алкогольные напитки является беспрецедентно мужественным и радикальным шагом, который положит конец приграничной торговле. Читать далее...
Мартин Хельме: после снижения акциза потребление алкоголя вырастет на пять процентов
По оценке министра финансов Мартина Хельме, в результате запланированного снижения акциза на алкоголь на 25% потребление спиртного вырастет в стране не более, чем на 5%. Читать далее...
Вот это поворот: Латвия тоже рассматривает возможность снижения акцизов на алкоголь
Латвия тоже рассматривает возможности снижения акциза на алкогольные напитки, сказал агентству BNS министр финансов Янис Рейрс. Читать далее...
В Финляндии требуют немедленно отреагировать на снижение акциза на алкоголь в Эстонии
Финский союз производителей продуктов питания и производители алкоголя считают, что нужно немедленно отреагировать на планы Эстонии понизить ставку акциза на алкоголь на 25 процентов для сдерживания приграничной торговли. Читать далее...
Майлис Репс взялась успокаивать научное сообщество
Если в апреле члены правящей коалиции согласились повысить государственные расходы на научно-исследовательскую деятельность до одного процента ВВП, то в недавно согласованной стратегии государственного бюджета на следующие четыре года предусматривается только поддержание финансирования на нынешнем уровне. Читать далее...
Транзит нам нужен: Таави Аас предложил главе Минтранспорта РФ встретиться в Петербурге
Министр экономики Таави Аас в послании главе Минтранспорта РФ Евгению Дитриху предложил на следующей неделе провести двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге на полях Международного экономического форума. Читать далее...
Школьная травля пятиклассницы вылилась в полноценное взрослое преступление
Мужчина, позднее сдавшийся в полицию добровольно, вчера утром заявился в пятый класс силламяэской Ваналиннаской школы и напугал детей неадекватным поведением с применением чего-то похожего на пистолет и нож. "Северное побережье" выяснило, что таким безобразным образом взрослый попытался решить запущенную проблему буллинга - внутриклассной травли одной девочки. Читать далее...
Отсидевший десять лет за педофилию Каур Хансон сменил имя и фамилию
Весной этого года освободившийся из тюрьмы Каур Хансон (50), отсидевший десять лет за сексуальные преступления против детей, взял себе новые имя и фамилию - теперь его зовут Оливер Рист. Читать далее...
Столичный рынок заполоняют JOKK-квартиры
На втором этаже старого промышленного здания по адресу Пярнуское шоссе, 69 продаются предназначенные для жилья квартиры, которые зарегистрированы как бюро, но в то же время, по словам участников рынка, речь идет о широко распространенной JOKK-схеме (JOKK – юридически все корректно – прим. ред.), цель которой - избежать установленных городом требований относительно парковочных мест. Читать далее...
Прокуратура ходатайствует об аресте мужчины, который угрожал детям в Силламяэ
Вчера утром полиция получила сообщение, что в Ваналиннаской школе города Силламяэ 38-летний мужчина угрожал детям и использовал в отношении них физическую силу. Полицейские задержали мужчину в качестве подозреваемого, прокуратура ходатайствует о его аресте. Читать далее...
Двое заключенных напали на надзирателей
На прошлой неделе двое заключенных Тартуской и Вируской тюрьмы напали на надзирателей. Читать далее...
Министр Репс предрекает урезание расходов, сокращения и снижение зарплат
Необходимость охлаждения экономики может означать затрагивающие все общество урезания расходов, возможные сокращения и снижение зарплат, сказала министр образования и науки Майлис Репс порталу ERR. Читать далее...
Ректоры проведут кризисное совещание и рассмотрят вариант забастовок
По сообщению члена Научной палаты Анди Хектора, ректоры университетов проведут во вторник кризисное совещание в связи с решением правительства оставить финансирование науки на прежнем уровне, в качестве одного из вариантов рассматриваются предупреждающие забастовки. Читать далее...