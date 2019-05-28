Время затянуть пояса? Министерства должны урезать расходы на 11 процентов

Вчера правительство сообщило, что достигло согласия по стратегии государственного бюджета. Из принятых решений вчера были оглашены лишь те единичные, что удалось обыграть в положительном ключе, однако они не содержали информации о том, в каком объеме правительство считает нужным сократить расходы.

По данным Postimees, на данный момент министерствам уже повсеместно направлены задачи, касающиеся того, как сильно надлежит урезать расходы в ближайшие четыре года в соответствии с бюджетной стратегией государства. Выясняется, что все министерства, кроме Минобороны, должны будут сократить свои расходы на 11%.

Уже в следующем году министерствам предстоит урезать расходы на 3,2%. В 2021 году - еще больше: на 4,4%. В 2022 и 2023 годах сокращения будут относительно небольшими - 1,7% и 1,8% соответственно.

Это требование касается как инвестиций, различных пособий и накладных расходов, так и расходов на рабочую силу, так что не исключены и увольнения.

Как министерства распределят урезания в своей сфере, они могут решать самостоятельно, главное - достичь требуемых цифр по каждому году.

Здесь следует отметить, что в некоторых областях, особенно во внутренней безопасности и образовании, коалиция в лице Центристской партии, Isamaa и EKRE хочет провести повышение зарплат.