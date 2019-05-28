Вт, 28.05.2019
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Время затянуть пояса? Министерства должны урезать расходы на 11 процентов

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Eelarvestrateegi arutelu Vihula mõisas.

ФОТО: Mihkel Maripuu

Правительство Эстонии дало министерствам задание: в течение четырех последующих лет урезать свои расходы на 11%, пишет Postimees.

Вчера правительство сообщило, что достигло согласия по стратегии государственного бюджета. Из принятых решений вчера были оглашены лишь те единичные, что удалось обыграть в положительном ключе, однако они не содержали информации о том, в каком объеме правительство считает нужным сократить расходы.

По данным Postimees, на данный момент министерствам уже повсеместно направлены задачи, касающиеся того, как сильно надлежит урезать расходы в ближайшие четыре года в соответствии с бюджетной стратегией государства. Выясняется, что все министерства, кроме Минобороны, должны будут сократить свои расходы на 11%.

Уже в следующем году министерствам предстоит урезать расходы на 3,2%. В 2021 году - еще больше: на 4,4%. В 2022 и 2023 годах сокращения будут относительно небольшими - 1,7% и 1,8% соответственно. 

Это требование касается как инвестиций, различных пособий и накладных расходов, так и расходов на рабочую силу, так что не исключены и увольнения. 

Как министерства распределят урезания в своей сфере, они могут решать самостоятельно, главное - достичь требуемых цифр по каждому году.

Здесь следует отметить, что в некоторых областях, особенно во внутренней безопасности и образовании, коалиция в лице Центристской партии, Isamaa и EKRE хочет провести повышение зарплат.

Программа урезаний будет обнародована в четверг, когда правительство утвердит бюджетную стратегию на 2020-2023 годы.

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