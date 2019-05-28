Время затянуть пояса? Министерства должны урезать расходы на 11 процентов

Правительство Эстонии дало министерствам задание: в течение четырех последующих лет урезать свои расходы на 11%, пишет Postimees.
Вчера правительство сообщило, что достигло согласия по стратегии государственного бюджета. Из принятых решений вчера были оглашены лишь те единичные, что удалось обыграть в положительном ключе, однако они не содержали информации о том, в каком объеме правительство считает нужным сократить расходы.
По данным Postimees, на данный момент министерствам уже повсеместно направлены задачи, касающиеся того, как сильно надлежит урезать расходы в ближайшие четыре года в соответствии с бюджетной стратегией государства. Выясняется, что все министерства, кроме Минобороны, должны будут сократить свои расходы на 11%.
Уже в следующем году министерствам предстоит урезать расходы на 3,2%. В 2021 году - еще больше: на 4,4%. В 2022 и 2023 годах сокращения будут относительно небольшими - 1,7% и 1,8% соответственно.
Это требование касается как инвестиций, различных пособий и накладных расходов, так и расходов на рабочую силу, так что не исключены и увольнения.
Как министерства распределят урезания в своей сфере, они могут решать самостоятельно, главное - достичь требуемых цифр по каждому году.
Здесь следует отметить, что в некоторых областях, особенно во внутренней безопасности и образовании, коалиция в лице Центристской партии, Isamaa и EKRE хочет провести повышение зарплат.
Программа урезаний будет обнародована в четверг, когда правительство утвердит бюджетную стратегию на 2020-2023 годы.