Завидное соседство: в Каннах продается особняк рядом с виллой Ротшильдов

Объект расположен в Английском квартале Канн, его площадь — 628 квадратных метров, стоимость — 13,5 миллиона евро. Здание 1865 года постройки включает в себя три гостиные, девять спален с собственными ванными и гардеробными, обеденный зал и ряд вспомогательных помещений.

Общая площадь террас особняка, по данным риелторов, составляет 134 квадратных метра. В доме три уровня, передвигаться между ними жильцы могут как по лестнице, так и на лифте.

На территории расположены бассейн, 50-метровый садовый домик, частная парковка.

«[Особняк] вполне может привлечь покупателей, желающих приобрести не просто объект недвижимости, а трофейный актив, который со временем будет расти в цене. Думаю, это вполне могут быть и инвесторы из РФ, которые давно облюбовали Канны», — отметила председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева.