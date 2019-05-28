Государством будет управлять искусственный интеллект

- Давайте проясним понятия – кто или что такое искусственный интеллект?

- Если обычно компьютерным программа отданы точные приказы, то искусственный интеллект учится и развивается в процессе работы. Если, например, дорожной камере необходимо заранее сказать, какой участник дорожного движения – автобус, какой – автомобиль и какой – пешеход, то камера, оснащенная искусственным интеллектом, сама учится, на основании каких признаков различать их. Важно и то, что компьютеры сегодня могут учиться намного больше, быстрее и точнее, чем люди. Мы здесь в Эстонии назвали искусственный интеллект домовым, поскольку человеку он, как и в мифологии, может принести много пользы. Или вреда, если домовой плохо создан. Важно удерживать их на правильном пути и давать им правильную работу.

Компьютер с искусственным интеллектом умеет точнее распознавать очаги рака на рентгеновском снимке, чем до сих пор это делал опытный врач.

- Искусственный интеллект – это нечто такое, что человек пытался сделать по своему образу и подобию? Это что-то накапливающее с нашей помощью опыт и делающее из этого выводы?

- Большая часть сфер применения искусственного интеллекта таковы, что в них и раньше использовались компьютеры. Теперь же компьютеры умеют это делать еще быстрее и точнее и сами предлагают решения, если в рисунке данных есть нечто необычное. Теперь эти программы действительно получат «человеческие способности» - «зрение» и «слух». И что особенно важно – способность понимать увиденное и услышанное. До распознавания чувств технология еще не дошла – искусственный интеллект может выполнять конкретные задания, данные людьми, они по-прежнему являются рабочими инструментами человека.

Почему мы в Эстонии занялись темой искусственного интеллекта – это как раз, что мы видим в искусственном интеллекте мощный рабочий инструмент. С помощью искусственного интеллекта мы умеем делать вещи гораздо лучше, чем раньше. Компьютер с искусственным интеллектом умеет точнее распознавать очаги рака на рентгеновском снимке, чем до сих пор это делал опытный врач.

Машинам не мешают предрассудки и эмоции, они одинаково хорошо «помнят» и далекое прошлое, и то, что произошло секунду назад.

- Много говорилось об опасности роботов, особенно в военной промышленности. У искусственного интеллекта есть воля? Может ли он сделать что-то против воли человека?

- Нет, до этого технология пока не дошла. Скорее что-то может произойти неумышленно. Например, плохо запрограммированный инвестиционный агент может не учесть всех показателей и дать плохие рекомендации по размещению денег. До того, чтобы робот стал создавать себе волю или работать против желания человека, мы еще точно не дошли и не скоро дойдем.

«Дорогой министр финансов, акциз мог бы быть таким», - мог бы сказать такой «домовой».