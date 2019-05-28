Дарина, Есения и Даниил: в роддоме Пельгулинна появились на свет тройняшки

Как мать, так и дети чувствуют себя хорошо. Мать тройняшек рассказала, что узнала о том, что их семья существенно пополнится, на третьем ультразвуке. «На втором обследовании сказали, что у нас будут двойняшки, на третьем увидели, что детей на самом деле трое. Первой реакцией был шок: не может быть», - вспоминает она.

Имена для детей уже придуманы: дочек назовут Дарина, Есения, а сына - Даниил. Дома малышей ждет 11-летняя сестра.