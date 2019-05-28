Немецкое Федеральное бюро расследований авиационных происшествий (BFU) опубликовало предварительный доклад об обстоятельствах авиакатастрофы, в которой погибла совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Крушение частного самолета EPIC LT произошло в аэропорту Франкфурт-Эгельсбах 31 марта. В катастрофе погибли глава совета директоров S7 Group Наталия Филева, ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун.
В предварительном отчете, опубликованном BFU, говорится, что самолет во время захода на второй круг перешел в неуправляемый полет, после чего ударился о землю и загорелся. В документе приводятся данные радаров, показания свидетелей крушения и диспетчеров.
По данным аудиозаписи переговоров, менее чем за минуту до крушения пилот не видел взлетно-посадочную полосу. Самолет в это время находился в километре от торца полосы, правее посадочного курса, о чем диспетчер предупредил пилота, дав ему разрешение на посадку.
Спустя 20 секунд, находясь в 300 метрах от торца ВПП, самолет начал выполнять левый поворот и пересек посадочный курс «на очень малой высоте» со скоростью 100 узлов (185 км в час), после чего пилот запросил у диспетчера разрешение уйти на второй круг. Диспетчер разрешил выполнить левый разворот.