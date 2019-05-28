Ещё через семь секунд, на удалении 600 метров от торца полосы, самолёт пропал с экрана радаров.

Три человека, которые находились в башне командно-диспетчерского пункта, наблюдали, как самолет приближался к взлетно-посадочной полосе по диагонали. Два свидетеля, находившиеся неподалеку от вышки, видели, как самолет совершал левосторонний разворот. По их словам, в момент разворота крен составлял 30-45 градусов.

Еще двое свидетелей, которые находились на борту другого самолета, также приближавшегося к взлетно-посадочной полосе, рассказали, что во время разворота самолет вошел в пике и врезался в землю.

В распоряжении следствия также оказалась видеозапись, которую сделал человек, который гулял в лесу примерно в 330 метрах от места крушения. На ней слышен звук двигателей и видна тень самолета, летящего в западном направлении. Через восемь секунд слышен звук крушения.

Осмотр места падения показал, что самолет столкнулся с землей почти под прямым углом. Его обломки разбросало в радиусе 20 метров.

Метеусловия в момент посадки не были сложными, следует из документа BFU. Так, видимость составляла более 10 км, а скорость ветра - 10 узлов (около 5 метров в cекунду).

Ранее в BFU сообщали, что полное расследование катастрофы может занять около года, а предварительный отчет обещали обнародовать через восемь недель после происшествия.

Самолет Филевой вылетел во Франкфурт из французских Канн. СМИ сообщали, что предпринимательница и ее отец летели на лечение.

Наталия Филева была одной из богатейших женщин России. Журнал Forbes оценивал ее состояние в 600 млн долларов.