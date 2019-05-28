Привет, Анетт - прощай, Париж...

Ладно бы Мухова выдала матч жизни. Нет, сама Контавейт устраивала себе героические завалы, из которых героически выбиралась. Организовать 0:40 на своей подаче? Не проблема! Уморить соперницу длинными, быстрыми мячами, а затем самой совершить ошибку? Будьте любезны!

Такая игра Контавейт продолжалась в течение если не всего матча, то в трех его четвертях. Сначала наша первая ракетка выиграла первый сет 6:3, затем сдала второй 2:6. В третьем сете соперницы дарили друг другу очки на своих подачах, но щедрость Контавейт границ не знала. К седьмому гейму Анетт собрала 38 невынужденных ошибок, а на табло горели грустные для третьего сета цифры 2:5.