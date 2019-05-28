Фото и видео: готовый дом за три дня, да еще и недорого

Речь идет о так называемых домах хоббитов, большая часть которых собирается из деталей на заводе, где их изготавливают. Экологически правильная разновидность таких домиков под названием Hobbit House, произведенных фирмой Green Magic Homes, отличается от других моделей арочной крышей, покрытой дерном.

В таком домике прохладно летом и тепло зимой, а на отопление приходится тратить совсем символическую сумму.

ФОТО: Green Magic Homes

Самая простая модель таких домиков - студия с одной спальней. Такой домик можно собрать на участке за три дня.

При желании можно заказать дом большей площади, даже с гаражом и бассейном.