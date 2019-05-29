Есть ли в Таллинне квартиры для пиджаков?

Квартирой для пиджака традиционно называется недвижимость, приобретаемая, как правило, состоятельными бизнесменами, которые постоянно проживают в других городах и даже за рубежом, но регулярно приезжают в российскую столицу по делам. Купленным в Москве жильем они пользуются только во время таких визитов.

«В качестве основных требований к такому жилью можно выделить: близость к центру или деловому кластеру столицы, удобную транспортную доступность, а также эргономичность планировочных решений, — отмечают эксперты. — Чаще всего такие квартиры приобретаются вблизи Третьего транспортного кольца в современных престижных жилых комплексах».

По данным аналитиков, самые дешевые квартиры для пиджака в Москве стоят меньше 7 миллионов рублей, их предлагают в крупном комплексе рядом с пересечением Бутырской улицы и ТТК. По цене до 10 миллионов можно купить такую квартиру в небоскребе в Шмитовском проезде.