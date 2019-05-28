В Вируской тюрьме около 25 заключенных отказываются от еды

Заключенные объясняют отказ тем, что их не устраивает раздающий еду заключенный. Отказывающиеся от тюремной пищи заключенные могут покупать еду в тюремном магазине.

В ноябре прошлого года около 30 заключенных отказались от предлагаемого тюрьмой горячего питания, также объяснив это личностью раздающего.

В конце октября в Таллиннской тюрьме завершился продолжавшийся более двух месяцев отказ заключенных от еды. И в этом случае заключенные объясняли свой отказ тем, что их не устраивает личность раздающего, занявшего низкое положение в иерархии тюремной субкультуры.