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Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

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Ukrainian opposition figure and Georgian former president Mikheil Saakashvili arrives for a news conference in Warsaw, Poland February 13, 2018. REUTERS/Kacper Pempel

ФОТО: KACPER PEMPEL/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул украинское гражданство бывшему губернатору Одесской области, политику Михаилу Саакашвили. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на сайт главы государства.

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в 2017 году указом президента Украины Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. Политика обвиняли в сотрудничестве с преступными группами, а также в том, что якобы он получал из России деньги на финансирование протестных акций с целью свержения власти на Украине. 

В 2018 году Сакаашвили выдворили с Украины в Польшу и запретили въезд на территорию Украины до 2021 года. 

О том, что Саакашвили  был незаконно лишен гражданства и выслан из страны, недавно говорил и российский президент Владимир Путин.

«Его следовало бы вернуть и восстановить его в нарушенных правах, так же как и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть территорию страны и уехать в земли обетованные, спасаясь от преследований сегодняшнего украинского режима», — советовал Путин Зеленскому.

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