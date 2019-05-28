Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили в 2017 году указом президента Украины Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. Политика обвиняли в сотрудничестве с преступными группами, а также в том, что якобы он получал из России деньги на финансирование протестных акций с целью свержения власти на Украине.

В 2018 году Сакаашвили выдворили с Украины в Польшу и запретили въезд на территорию Украины до 2021 года.

О том, что Саакашвили был незаконно лишен гражданства и выслан из страны, недавно говорил и российский президент Владимир Путин.