Фирма экс-мэра Таллинна прекращает автобусные перевозки в Харьюмаа

Представители фирмы ATKO Liinid OÜ и исполнительный директор НКО Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus встретились вчера вечером, чтобы обсудить недочеты в выполнении договора на западном направлении и в волости Харку. Обе стороны выразили желание найти решение для повышения качества оказания услуги.

Встреча закончилась компромиссным соглашением, по которому компания ATKO Liinid юридически подготовит и представит заявление о досрочном прекращении договора. В отношении услуги в волости Харку это должно быть сделано в течение одной недели, а в отношении перевозок в западном направлении - в течение месяца.

По сообщению НКО Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, объединение удовлетворит эти заявления и начнет подготовку к заключению новых прямых договоров.

В соответствии с результатами конкурса госпоставки, АТКО должна была обслуживать автобусные линии на западных направлениях Харьюского уезда до 13.04.2021, а в волости Харку - до 31.08.2020.

По сообщению НКО, компания ATKO Liinid выполняла договор неудовлетворительным образом: были зафиксированы многочисленные нарушения договора, такие как большие опоздания и отмены рейсов. АТКО Liinid признала недостатки в части технического состояния автобусов, что и обусловило большую часть отмен рейсов.