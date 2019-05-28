Угроза нацбезопасности: в аэропорту Вильнюса задержан главред "Sputnik Литва"

«Да, Марата задержали в аэропорту Вильнюса. Что там сейчас происходит, мне пока неизвестно», — заявил он.

«Sputnik Латвия» пишет, что Касем приехал в командировку из Москвы. Его допрашивали в течение пяти часов. Отмечается, что его задержали в связи с тем, что он представляет угрозу нацбезопасности Литвы. Касему закрыли въезд в страну на пять лет.