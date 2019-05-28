Вт, 28.05.2019
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Угроза нацбезопасности: в аэропорту Вильнюса задержан главред "Sputnik Литва"

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Главред "Sputnik Литва" Марат Касем.

ФОТО: twitter

Шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема задержали в аэропорту Вильнюса. Об этом РБК сообщил представитель журналиста.

«Да, Марата задержали в аэропорту Вильнюса. Что там сейчас происходит, мне пока неизвестно», — заявил он.

«Sputnik Латвия» пишет, что Касем приехал в командировку из Москвы. Его допрашивали в течение пяти часов. Отмечается, что его задержали в связи с тем, что он представляет угрозу нацбезопасности Литвы. Касему закрыли въезд в страну на пять лет.

Издание отмечает, что шеф-редактор — гражданин Латвии.

В апреле Эстония лишила шенгенских виз журналистов телеканала «Россия-1» из-за сюжета о «Свидетелях Иеговы». Журналистам также запретили въезд в страну на пять лет.

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