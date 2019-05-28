Магазинный вор из Эстонии навел немецкую полицию на преступника в розыске

26-летний мужчина родом из Эстонии в понедельник около полудня решил совершить кражу в магазине бытовой техники в городке Рёсрат федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, сообщила полиция района Рейниш-Бергиш.

В 12.20 работник магазина заметил, как молодой человек засунул электронное устройство себе под футболку и вышел из магазина.

Магазинный вор дошел до стоявшего на парковочной площадке автомобиля Suzuki и забросил украденное в салон. Когда молодой человек заметил следовавшего за ним работника магазина, то бросился бежать. Полиция задержала его недалеко от места происшествия.

В ходе расследования полиция установила, что в Suzuki ехали еще два человека из Эстонии - 36-летняя женщина и 41-летний мужчина. При проверке личных данных оказалось, что 41-летний мужчина объявлен в розыск за совершенное ранее преступление, поскольку должен отбыть тюремное наказание сроком 298 дней. Полиция доставила мужчину в тюрьму, где он приступил к отбыванию наказания.