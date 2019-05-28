Нефутбольные заботы обладателей Кубка Эстонии

- Ездят ли с вами болельщики на игры на выезде?

- Постоянно ездят несколько человек. Но на последней игре в Таллинне было много наших болельщиков. И дети, и девочки наши были одеты в форму, даже по сравнению с “Нымме Калью” наши болельщики выигрывали. И ночью, когда мы приехали, болельщики встречали нас у стадиона. Вообще, болельщиков не очень много, это беда всех клубов Эстонии. Причины две - во-первых, сам уровень игры, во-вторых - все игры транслируются в интернете. Чтобы в Нарве болельщики приходили, нужен соответствующий стадион. Сейчас стало ходить больше людей, но стадиона-то все еще нет с соответствующей инфраструктурой.

- Наверное, будет легче найти средства, если “Транс” хорошо покажет себя в Европе?

- В Европе Эстония вообще не может занять хорошее место… Из миллиона трехсот тысяч человек сделать серьезную команду - для этого нужны хорошие деньги. Сейчас хорошими деньгами располагает только “Флора”, но и ей это не удается. Пока. Может быть, в этом сезоне что-то получится. К футболу в Европе относятся совсем по-другому. Да вот, в Белоруссии, например, все команды высшей лиги получают от государства поддержку.

- Но в Европе-то нет господдержки. Футбол - это бизнес.

- Да, там это бизнес, там телевидение, которое платит за трансляции. В Эстонии-то кто будет платить? Поэтому и нужна поддержка и муниципалитетов, и государства. Чтобы содержать профессиональную команду, людям нужно платить зарплату. Когда город выделил 89 тысяч на поддержку стадиона и команды, меня ругали в интернете, как будто это сумасшедшие деньги. Чтобы содержать команду, нужно, как минимум, полмиллиона в год. Если хочешь играть в еврокубках, сумма должна быть больше. У “Флоры” бюджет два миллиона, у “Левадии” - миллион, у “Нымме” - близко к этому, у “Пайде” бюджет в два раза выше нашего. Это наши основные конкуренты.

- А у “Транса” какой бюджет?

- Примерно 450 тысяч. Плюс многие траты - не в денежном выражении. В правлении клуба никто не получает зарплату. Мое предприятие бесплатно организует для команды все поездки. У нас кроме основной команды восемь детских команд, женская команда и дубль. И все играют в Чемпионате Эстонии в своих возрастах и лигах. В год нужно сделать примерно 250 рейсов. Если таллиннские команды могут играть между собой, то мы - в самом дальнем краю Эстонии, нам нужно много ездить. Город помогает, я благодарен за это, но эта помощь несоизмерима с той, которая нужна. Но я и сам понимаю - откуда больше-то брать? Более 200 детей занимается в клубе, у нас шесть тренеров, мы открыли отдельную Футбольную школу. Городские спортивные школы содержит город, а мы получаем только небольшие подушные деньги. Мне кажется, для города важно определиться в приоритетах развития спорта. Без этого престижным видам спорта очень тяжело.

- В “Трансе” у вас больше не спортивные, а хозяйственные заботы?

- Да, и кроме клуба у меня еще предприятие Narva Auto, на котором работает около 60 человек. Нужно, чтобы и оно жило, а сейчас в транспорте дела идут очень тяжело.

- Вы совладелец или только руководитель?

- Я основной владелец. У нас акционерное общество, но большая часть акций у меня.

- По сути, вы сохранили старую схему - футбольная команда при предприятии?

- Да.

- Раньше это была команда “13-й автобазы”, сейчас Narva Auto - главный спонсор “Транса”?

- Да. Понимаете, без предприятия команда существовать не сможет.

- Для современной Эстонии это, наверное, уникальная ситуация? Или где-то она еще сохранилась?

- Такого, наверное, больше нигде нет. В свое время у “Левадии” была похожая ситуация, но сейчас она меньше зависит от Левады. Сейчас даже нам проще получить спонсоров в Таллинне, чем в Нарве, там больше людей, которые переживают за футбол. Здесь многие думают, что это просто забава. А у нас есть даже фан-клуб в Испании!

- Как это получилось?