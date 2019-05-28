Нефутбольные заботы обладателей Кубка Эстонии
25 мая “Нарва Транс” победил в финале Кубка Эстонии “Нымме Калью”. Для многих триумф нарвитян стал неожиданным. О команде-победительнице, которая в этом году отмечает 40-летие, о предстоящих играх в Лиге Европы и о том, что мешает “Трансу” развиваться наравне с таллиннскими клубами, рассказал в интервью Rus.Postimees президент клуба Николай Бурдаков.
В Эстонии, как и в других странах, проводятся два футбольных турнира высшего уровня - Кубок Эстонии и Чемпионат Эстонии в четырех лигах и в разных возрастных категориях. Основная команда футбольного клуба “Нарва Транс” сейчас идет пятой в чемпионате страны. Его финал состоится осенью. А кубок разыграли уже весной, и “Транс” сумел его завоевать.
В прошлый раз почетный трофей футболисты “Транса” привозили в Нарву 18 лет назад, а позапрошлый - лет за 20 до этого, еще на заре существования команды. Любительскую футбольную команду создал при нарвской “13-й автобазе” Николай Бурдаков - тогда молодой слесарь и водитель. Нарву в те годы представляли в Чемпионате Эстонии сразу пять команд. Сейчас то же самое автотранспортное предприятие и та же команда существуют под другими именами, но по-прежнему неразрывно связаны. Бурдаков руководит и Narva Auto AS, и “Нарва-Транс”.
- Кубок приехал в Нарву впервые за 18 лет. Ведь для многих победа стала неожиданной?
- В 2001 году мы выиграли тоже неожиданно - обыграли “Флору”, и это была редкость. В новой Эстонии, по сути дела, кроме таллиннских команд никто не выигрывал ни кубок, ни чемпионат. Только мы - в 2001 году и сейчас вот. Чемпионами мы не были - были вторыми, третьими, четвертыми, - рассказывает Николай Бурдаков.
- В Таллинне совсем другие ресурсы?
- Ну конечно! Ресурсы не только в футболе, но и вообще все ресурсы Эстонии находятся в Таллинне, и вся молодежь стремится в Таллинн. Естественно, конкурировать с таллиннскими клубами очень и очень тяжело. По сути дела, в Ида-Вирумаа из всех игровых видов спорта - если не считать хоккей, где в чемпионате всего четыре команды - мы единственные, кто играет в высшей лиге Эстонии. Никого нет ни в баскетболе, ни в волейболе, ни в гандболе. Тем более, победа в Кубке приятна. Мы были нацелены на нее, стремились к ней, и всё, в итоге, получилось.
- Как вы видите, в чем причина успеха “Транса”?
- Команда у нас была неплохая на протяжении всего времени, за исключением, может быть, последних трех лет, когда мы перестали попадать в еврокубки. А Еврокубки - это большая финансовая поддержка со стороны УЕФА и моральная поддержка. В прошлом году мы снова стали играть в еврокубках, и нам удалось создать в этом сезоне команду, на мой взгляд, достаточно сильную даже по отношению к прошлому году. И то, что мы сейчас занимаем пятое место в чемпионате - я считаю, что это очень и очень низкое место для нас. На это есть ряд причин - и объективных причин, и субъективных… Нам удалось вовремя заменить тренера. Тренер из Латвии, которого я пригласил - это была моя ошибка. Хотя в мой адрес много было критики, я видел, что мы с ним вряд ли сможем стать сильнее и добиться такой цели. Поэтому я пригласил временно помочь нам на месяц моего старого хорошего товарища, который у нас в клубе, в общей сложности, отработал примерно десять лет. И он помог подготовить команду к кубку.
- Вы о Валерии Бондаренко?
- Да.
- В прошлом он ведь уже был главным тренером “Транса”?
- Был. Он шесть раз к нам приходил.
- Сейчас именно он тренирует “Транс”?
- Сейчас он не официальный тренер. Он в клубе занимает пост руководителя молодежной работы. Футбольный союз Эстонии помогает с финансированием этой должности. Мы с Валерием знаем друг друга много лет. Мы когда-то еще в советское время играли друг против друга на поле. Он помог, нам удалось сплотить команду, наладить тренировочный процесс. Ребята прониклись этой идеей - что мы не слабее таллиннских команд. И нам удалось победить прошлогоднего чемпиона. Нам не просто повезло, мы реально победили по игре. Это все отмечают, отмечают, что игра была очень зрелищной, хорошей, мы были сильнее в этой игре, поэтому заслуженно победили.
- Возвращаясь к вопросу о тренере: пресса писала даже, что “Транс” за восемь месяцев сменил пятерых тренеров, поставив тем самым довольно странный рекорд Эстонии. Почему так происходит?
- Не знаю, как они считают… Когда летом прошлого года ушел Адьям Кузяев, пришел турецкий тренер Озджан. До турка вместе со мной готовил основную команду Олег Курочкин, который тренирует молодежную команду. Поскольку он делал это вместе со мной, считать его главным тренером неправильно. Мы просто готовили команду. Озджан ушел по семейным причинам. Потом мы пригласили Калашникова из Лиепаи. Мне казалось, когда мы с ним разговаривали, что это молодой, амбициозный парень. Ведь желающих было много, но я решил довериться молодому парню. Но его амбиции оказались выше того, что он умеет как тренер и понимает как тренер. Когда я это увидел, решил отказаться от него. Бондаренко тоже не официальный тренер, он просто помогает готовить команду. С первого июня у нас будет новый тренер. Но Бондаренко останется в системе клуба. Поэтому, тут как считать - можно насчитать пять тренеров, а можно и больше.
- С новым тренером вы уже определились?
- Я пока не объявляю, хотя всё уже решено. Нам нужно отыграть без него еще две игры чемпионата. Мы играем уже второй месяц и, конечно, много травмированных игроков. Они не успевают восстанавливаться, календарь очень жесткий. Поэтому объявлять сейчас я не вижу смысла, нужно подождать две игры - одна сегодня, вторая - 31-го мая. После этого все узнают, кто у нас главный тренер.
- Что даст команде победа в Кубке Эстонии, кроме, собственно, славы и самого почетного трофея? Какий-то денежный приз, вход в Лигу Европы УЕФА?
- Нет. В еврокубки мы попали по результатам на чемпионате, мы знали это уже месяц назад. Кубок Эстонии - это престиж, это событие для города и лично для многих людей. Меня многие поздравляли, бывший тренер Кузяев - а он достаточно известный человек в российском футболе - звонил, поздравлял. С ним мы расстались нормально.
- Что ждет “Транс” в Лиге Европы?
- Сначала будет отборочная игра. Собственно, это две игры - дома и на выезде. Жеребьевка будет в конце июня, тогда нам станет известно, с кем мы играем.
- А когда начинаются сами игры в Лиге Европы?
- В июле. Наверное, в первой половине.
- Если одна из игр будет домашней, то, получается, в июле один из матчей Лиги Европы пройдет в Нарве?
- Не в Нарве, потому что Нарва не имеет соответствующего стадиона. Это будет уже, кажется, 16-й раз, когда мы будем играть в европейских кубках. Моя мечта - сыграть в Нарве, но, к сожалению, она, наверное, не воплотится.
- Будете играть на “А. Ле Кок Арене”?
- Нет. Раньше играли там, но эта игра состоится в Раквере. Там есть лицензированный стадион. Конечно, жаль, что мы играем столько лет, но у нас нет стадиона.
- Наш стадион сильно отстает от требований УЕФА?
- Дважды приезжали инспекторы из УЕФА, смотрели стадион “Кренгольм”. Это было, наверное, лет шесть назад. Поле у нас не соответствующего уровня, и трибуна должна быть стационарная, бетонная, на фундаменте, а не из металлических сборных конструкций. Обязательно нужна реконструкция этого стадиона. Сейчас в высшей лиге Эстонии практически все команды, кроме одной-двух, имеют хорошие, современные стадионы.
- Реконструкция стадиона “Кренгольм” записана в план действий Стратегии развития культуры и спорта в Нарве...
- Была даже государственная программа, в которую попал этот стадион. Это было лет восемь назад. Этот стадион должен был стать представительским для всего Ида-Вирумаа. Хотя сначала в правительстве была идея сделать такой стадион вообще в деревне Вока, а не в Нарве. Мне и Футбольному союзу Эстонии удалось убедить правительство сделать такой стадион все-таки в Нарве. Но из-за кризиса эта программа рухнула.
- Теперь реконструкция стадиона “Кренгольм” есть в городском плане, но неизвестно, в какие годы она состоится. Вы же депутат горсобрания, вы в курсе ситуации.
- Да, в курсе, и я пытаюсь это всё оживить. Но, к сожалению, это проект достаточно масштабный. Европейских денег на него, как говорят, нам никак не получить, а только за городские деньги… Тут бы получить помощь государства, потому что в Тарту государство построило стадион, в Валга построили с помощью государства. У нас пока не получается. Был период, когда я очень хотел и пытался как-то повлиять, чтобы в Нарве разрешили играть. Но всё упирается в деньги. На коалиции горсобрания я тоже много раз говорил, что третий по величине город не имеет подходящего стадиона. Даже стыдно по сравнению с Валга, Вильянди, Раквере, не говоря уже о Тарту, где вообще великолепный стадион. В прошлом году по инициативе Владимира Бутузова и Алексея Евграфова мы ездили смотреть стадион в Пярну - вот нам бы такой стадион, как в Пярну! Но трудно будет с деньгами. А играть дома такие игры - это, конечно, событие, большое событие.
- Ездят ли с вами болельщики на игры на выезде?
- Постоянно ездят несколько человек. Но на последней игре в Таллинне было много наших болельщиков. И дети, и девочки наши были одеты в форму, даже по сравнению с “Нымме Калью” наши болельщики выигрывали. И ночью, когда мы приехали, болельщики встречали нас у стадиона. Вообще, болельщиков не очень много, это беда всех клубов Эстонии. Причины две - во-первых, сам уровень игры, во-вторых - все игры транслируются в интернете. Чтобы в Нарве болельщики приходили, нужен соответствующий стадион. Сейчас стало ходить больше людей, но стадиона-то все еще нет с соответствующей инфраструктурой.
- Наверное, будет легче найти средства, если “Транс” хорошо покажет себя в Европе?
- В Европе Эстония вообще не может занять хорошее место… Из миллиона трехсот тысяч человек сделать серьезную команду - для этого нужны хорошие деньги. Сейчас хорошими деньгами располагает только “Флора”, но и ей это не удается. Пока. Может быть, в этом сезоне что-то получится. К футболу в Европе относятся совсем по-другому. Да вот, в Белоруссии, например, все команды высшей лиги получают от государства поддержку.
- Но в Европе-то нет господдержки. Футбол - это бизнес.
- Да, там это бизнес, там телевидение, которое платит за трансляции. В Эстонии-то кто будет платить? Поэтому и нужна поддержка и муниципалитетов, и государства. Чтобы содержать профессиональную команду, людям нужно платить зарплату. Когда город выделил 89 тысяч на поддержку стадиона и команды, меня ругали в интернете, как будто это сумасшедшие деньги. Чтобы содержать команду, нужно, как минимум, полмиллиона в год. Если хочешь играть в еврокубках, сумма должна быть больше. У “Флоры” бюджет два миллиона, у “Левадии” - миллион, у “Нымме” - близко к этому, у “Пайде” бюджет в два раза выше нашего. Это наши основные конкуренты.
- А у “Транса” какой бюджет?
- Примерно 450 тысяч. Плюс многие траты - не в денежном выражении. В правлении клуба никто не получает зарплату. Мое предприятие бесплатно организует для команды все поездки. У нас кроме основной команды восемь детских команд, женская команда и дубль. И все играют в Чемпионате Эстонии в своих возрастах и лигах. В год нужно сделать примерно 250 рейсов. Если таллиннские команды могут играть между собой, то мы - в самом дальнем краю Эстонии, нам нужно много ездить. Город помогает, я благодарен за это, но эта помощь несоизмерима с той, которая нужна. Но я и сам понимаю - откуда больше-то брать? Более 200 детей занимается в клубе, у нас шесть тренеров, мы открыли отдельную Футбольную школу. Городские спортивные школы содержит город, а мы получаем только небольшие подушные деньги. Мне кажется, для города важно определиться в приоритетах развития спорта. Без этого престижным видам спорта очень тяжело.
- В “Трансе” у вас больше не спортивные, а хозяйственные заботы?
- Да, и кроме клуба у меня еще предприятие Narva Auto, на котором работает около 60 человек. Нужно, чтобы и оно жило, а сейчас в транспорте дела идут очень тяжело.
- Вы совладелец или только руководитель?
- Я основной владелец. У нас акционерное общество, но большая часть акций у меня.
- По сути, вы сохранили старую схему - футбольная команда при предприятии?
- Да.
- Раньше это была команда “13-й автобазы”, сейчас Narva Auto - главный спонсор “Транса”?
- Да. Понимаете, без предприятия команда существовать не сможет.
- Для современной Эстонии это, наверное, уникальная ситуация? Или где-то она еще сохранилась?
- Такого, наверное, больше нигде нет. В свое время у “Левадии” была похожая ситуация, но сейчас она меньше зависит от Левады. Сейчас даже нам проще получить спонсоров в Таллинне, чем в Нарве, там больше людей, которые переживают за футбол. Здесь многие думают, что это просто забава. А у нас есть даже фан-клуб в Испании!
- Как это получилось?
- Я даже не знаю. Вот, пришло письмо, в котором испанцы просят прислать им автографы нарвских игроков. Чего у нас многие не понимают: если будет хорошая команда, которая будет играть в еврокубках, вся Европа будет знать о городе.