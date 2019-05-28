Эксперимент Postimees: как я сдавала новый экзамен по теории вождения и провалилась

Новый экзамен по теории состоит из двух частей: первые 30 вопросов касаются правил дорожного движения, дорожной психологии и технического состояния автомобиля. Последние десять - только безопасности на дорогах.

Главный специалист экзаменационного отделения Департамента шоссейных дорог Расмус Ояметс. ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Всего экзаменуемый может сделать пять ошибок, при этом в последней части, касающейся безопасности на дорогах, максимально может быть допущена только одна ошибка. Это означает, что если экзаменуемый не сделает ни одной ошибки в первой части, но допустит две ошибки в последней, он автоматически провалит экзамен. Тот же, кто безошибочно сдаст последнюю часть, сможет сделать пять ошибок в первой.

Больше всего я опасалась первой части экзамена по теории, касающейся правил дорожного движения и технического состояния автомобиля. Хотя главный специалист экзаменационного отдела Департамента шоссейных дорог Расмус Ояметс и говорил, что, как и сейчас, вопросов с подвохом не будет («все на основании ПДД и логики»). Когда мы с фотографом ехали на экзамен, вспомнили лишь то, что при параллельной парковке расстояние до бордюра должно составлять 20 см.

Когда мы приступили к экзамену, я с облегчением подумала, что, если раньше было несколько вариантов ответа и нужно было найти все верные, то теперь есть лишь один верный ответ, то есть можно воспользоваться методом исключения. Поначалу вопросы казались простыми, и страх начал улетучиваться.

Но лишь до тех пор, пока я не дошла до вопроса о правилах движения на ледовой переправе. Я никогда не ездила по зимнику и знаю лишь то, что в таких случаях нельзя пристегиваться ремнем безопасности. Но в подборке ответов вариант с ремнем отсутствовал, и я должна была выбрать верный ответ между дистанцией, промежутком времени выезда на зимник и скоростным ограничением.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Следующее препятствие возникло на вопросе о буксировке. Я оставила этот вопрос на потом в надежде выдумать что-то позже.

Вторая часть, касающаяся безопасности на дорогах, казалась более логичной и близкой к реальности.

Позже, когда я проверяла ответы, выяснилось, что в первой части я потеряла один пункт на ответе, в котором я была уверена на 100 процентов. Вопрос касался красно-белого дорожного знака, означающего разветвление дороги. Я думала, что у него нет никаких других задач, но при проверке выяснилось, что при проезде мимо этого знака необходимо снизить скорость до 50 км/ч.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Самыми тяжелыми оказались вопросы по ПДД. Кроме уже упомянутых вопросов о ледовой трассе и буксировке, я ошиблась и в вопросе о жилой зоне.

Что касается вопросов по безопасности дорожного движения, дорожной психологии и технического состояния автомобиля, то с ними я справилась достаточно хорошо. Ошиблась один раз в вопросе о том, какая из пересекающихся дорог - с асфальтовым покрытием или мощенная булыжником - является главной (правильный ответ - никакая, на перекрестке действует правило правой руки). За ответ на вопрос о СТОП-знаке меня даже похвалили, потому что большая часть экзаменуемых отвечает на него неправильно. Итого - шесть ошибок. Пять из них в первой части и одна - во второй.