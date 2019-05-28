Видео: дымящийся поезд Elron совершил экстренную остановку

Сегодня вечером следовавший из Рапла в Таллинн дизельный поезд Elron (рейс 270) был вынужден остановиться в Мяннику из-за технических неполадок.
Читатель Postimees прислал в редакцию видео, на котором видно, как из поезда идет дым.
Пресс-секретарь Elron Марийс Адамберг сказала Postimees, что у поезда, следовавшего из Рапла в Таллинн лопнул шланг охлаждающей жидкости, и из-за поломки из двигателя пошел дым.
В результате инцидента никто не пострадал. Поезд через какое-то время продолжил свой путь и прибудет в Таллинн с опозданием.