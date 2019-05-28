Вт, 28.05.2019
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  • Видео: дымящийся поезд Elron совершил экстренную остановку

Видео: дымящийся поезд Elron совершил экстренную остановку

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Сегодня вечером следовавший из Рапла в Таллинн дизельный поезд Elron (рейс 270) был вынужден остановиться в Мяннику из-за технических неполадок.

Читатель Postimees прислал в редакцию видео, на котором видно, как из поезда идет дым. 

Пресс-секретарь Elron Марийс Адамберг сказала Postimees, что у поезда, следовавшего из Рапла в Таллинн лопнул шланг охлаждающей жидкости, и из-за поломки из двигателя пошел дым.

В результате инцидента никто не пострадал. Поезд через какое-то время продолжил свой путь и прибудет в Таллинн с опозданием.

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