Видео: дымящийся поезд Elron совершил экстренную остановку

Читатель Postimees прислал в редакцию видео, на котором видно, как из поезда идет дым.

Пресс-секретарь Elron Марийс Адамберг сказала Postimees, что у поезда, следовавшего из Рапла в Таллинн лопнул шланг охлаждающей жидкости, и из-за поломки из двигателя пошел дым.