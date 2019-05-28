Новый министр не поехала на встречу Совета ЕС

По словам советника Министерства экономики и коммуникаций по связям с общественностью Лауры Лаастер, решение не участвовать во встрече в Брюсселе было принято в пятницу днем, когда выяснилось, что в понедельник состоится обсуждение госбюджета.

Комиссия по зарубежным делам Рийгикогу в пятницу сделала выговор министру от Консервативной народной партии (EKRE) Керт Кинго за отсутствие на заседании комиссии без уважительной причины.

"Министру внешней торговли Керт Кинго вынесен сегодня первый выговор комиссии по зарубежным делам за отсутствие на заседании комиссии без уважительной причины",- написал в социальных сетях вице-председатель комиссии Марко Михкельсон.

Министры обязаны знакомить парламентские комиссии до заседания советов ЕС с позицией Эстонии, однако Кинго этого не сделала.