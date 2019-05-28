Новый министр не поехала на встречу Совета ЕС
Только что назначенная министром внешней торговли и инфотехнологии Керт Кинго (Консервативная народная партия EKRE) не поехала на открывшееся в понедельник в Брюсселе заседание Совета Европейского Союза, пишет эстонский портал digi.geenius.
По словам советника Министерства экономики и коммуникаций по связям с общественностью Лауры Лаастер, решение не участвовать во встрече в Брюсселе было принято в пятницу днем, когда выяснилось, что в понедельник состоится обсуждение госбюджета.
Комиссия по зарубежным делам Рийгикогу в пятницу сделала выговор министру от Консервативной народной партии (EKRE) Керт Кинго за отсутствие на заседании комиссии без уважительной причины.
"Министру внешней торговли Керт Кинго вынесен сегодня первый выговор комиссии по зарубежным делам за отсутствие на заседании комиссии без уважительной причины",- написал в социальных сетях вице-председатель комиссии Марко Михкельсон.
Министры обязаны знакомить парламентские комиссии до заседания советов ЕС с позицией Эстонии, однако Кинго этого не сделала.
Кроме того, стало известно, что на посту министра Кинго намерена свести свои зарубежные поездки к минимуму и, в частности, на следующей неделе она не поедет на саммит ИТ-министров большой двадцатки в Японии, на который поедет вместо нее премьер-министр Юри Ратас.