В Таллинне пройдет траурный марш

«Мы считаем, что обещание о финансировании науки имеет существенное значение, - отмечается в переданном BNS заявлении Академии молодых ученых о проведении акции. - Если подпись премьер-министра под этим документом ничего не значит, то такой человек не должен оставаться на посту главы правительства. Если не сдерживают это обещание, то есть основания считать, что не будут выполнены и остальные обещания. К такому правительству у нас нет ни малейшего доверия. Мы считаем, что Юри Ратас вместе с его правительством должны уйти в отставку».

«Приоритеты правительства проявляются не в тот момент, когда о них говорят или дают обещания, а когда окончательно составляется госбюджет, - подчеркнула в интервью BNS лидер партии Eesti 200, экс-директор Нарвского колледжа Тартуского университета Кристина Каллас. - Из решения правительства я делаю вывод, что наука и развитие не являются приоритетом для правительства, как бы громко оно об этом не заявляло».