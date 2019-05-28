В Европу в бардачке. В Испании задержали нелегалов, которые втиснулись под капот машины

Мигранты были задержаны 24 мая на границе Марокко и испанского анклава Мелилья.

В течение трех часов пограничники остановили три машины, в которых прятались 15-летняя девушка и два молодых человека, одному из которых было 20 лет, а другому - 21 год.

В двух автомобилях тайник, в который можно заглянуть через бардачок, располагался между приборной панелью и двигателем. В третьей машине человек скрывался под задним сиденьем.

ФОТО: AFP / Scanpix

ФОТО: AFP / Scanpix

После дороги в таких условиях у двоих обнаружили симптомы удушья. Помимо этого, они жаловались на дезориентацию и боль в суставах - им была оказана медицинская помощь, а водители были арестованы.

В тот же день при обыске самосвала нашли и четвертого мигранта. Воспользовавшись невнимательностью водителя, он забрался под основание машины и успел въехать в испанский анклав.

ФОТО: EPA/Scanpix