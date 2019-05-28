В Европу в бардачке. В Испании задержали нелегалов, которые втиснулись под капот машины
Четыре мигранта из Африки попытались незаконно проникнуть в Европу в тайниках, оборудованных внутри автомобилей, сообщает CNN.
Мигранты были задержаны 24 мая на границе Марокко и испанского анклава Мелилья.
В течение трех часов пограничники остановили три машины, в которых прятались 15-летняя девушка и два молодых человека, одному из которых было 20 лет, а другому - 21 год.
В двух автомобилях тайник, в который можно заглянуть через бардачок, располагался между приборной панелью и двигателем. В третьей машине человек скрывался под задним сиденьем.
После дороги в таких условиях у двоих обнаружили симптомы удушья. Помимо этого, они жаловались на дезориентацию и боль в суставах - им была оказана медицинская помощь, а водители были арестованы.
В тот же день при обыске самосвала нашли и четвертого мигранта. Воспользовавшись невнимательностью водителя, он забрался под основание машины и успел въехать в испанский анклав.
Через Испанию проходит один из основных миграционных маршрутов, которым пользуются уроженцы стран к югу от Сахары. Как правило, они нелегально проникают в один из испанских анклавов в Африке, пересекают Средиземное море и попадают в Европу, пишет Lenta.ru.