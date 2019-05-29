Опрос: до какой степени жители Эстонии удовлетворены своим жильем

И в 2013, и в 2018 году, когда проводились последние исследования, самой большой проблемой для участников опроса был шум. Имелись в виду и чрезмерно шумные соседи, и шум от транспорта, и производственный шум от соседних предприятий. За пять лет ситуация улучшилась: если в 2013 году каждый четвертый респондент утверждал, что его жилище было шумным, то через пять лет на это жаловался каждый пятый житель Эстонии, читаем в блоге ArcoVara.

Второй серьезной проблемой является загрязнение окружающей среды, то есть загрязнение воздуха или воды, неприятный запах, пыль или дым. Но загрязнение ощущают все меньше и меньше людей: в 2013 году это было проблемой для каждого четвертого участника опроса, а в прошлом году - уже для каждого шестого.

Исследование также показало, что в разных районах и проблемы с жильем разные. В северо-восточной Эстонии наибольшую обеспокоенность вызывают загрязнение окружающей среды и шум, который беспокоит почти каждого третьего человека. Преступность также является более острой проблемой в северо-восточной Эстонии: преступления, насилие или вандализм в непосредственной близости от их жилища рассматривались как проблема в 13,8% домохозяйств. В то же время, протекающая крыша очень мало беспокоит жителей этого региона, а о недостатке света в жилищах вообще нет речи.