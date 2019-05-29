Фото: двухэтажный дом в Пярну может превратиться в семейный отель

Необходимо закончить отделочные работы на первом этаже, а второй этаж - готов к проживанию, сообщает портал Kodustiil.
Этот двухэтажный дом в Пярну может стать маленькой гостиницей, а может - уютным домом для семьи или для супружеской пары. Первый этаж еще ждет отделочных работ, а второй уже полностью готов к переезду новых хозяев.
На втором этаже находятся четыре спальни на восемь спальных мест, кухня, баня, санузел. В ходе реновации и ремонтных работ применялись современные строительные технологии с учетом высоких стандартов качества.
В доме установлена экономичная отопительная система воздух-вода. Во дворе дома - асфальтированная парковка. Количество машин - до восьми.
Если вас интересуют подробности, их легко найти на странице портала недвижимости KV.EE.