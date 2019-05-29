Ср, 29.05.2019
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  • Фото: двухэтажный дом в Пярну может превратиться в семейный отель

Фото: двухэтажный дом в Пярну может превратиться в семейный отель

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ФОТО: KV.EE

Необходимо закончить отделочные работы на первом этаже, а второй этаж - готов к проживанию, сообщает портал Kodustiil. 

Этот двухэтажный дом в Пярну может стать маленькой гостиницей, а может - уютным домом для семьи или для супружеской пары. Первый этаж еще ждет отделочных работ, а второй уже полностью готов к переезду новых хозяев. 

ФОТО: KV.EE

На втором этаже находятся четыре спальни на восемь спальных мест, кухня, баня, санузел. В ходе реновации и ремонтных работ применялись современные строительные технологии с учетом высоких стандартов качества. 

ФОТО: KV.EE

В доме установлена экономичная отопительная система воздух-вода. Во дворе дома - асфальтированная парковка. Количество машин - до восьми. 

ФОТО: KV.EE

Если вас интересуют подробности, их легко найти на странице портала недвижимости KV.EE.

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