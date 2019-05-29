Фонд дорожного страхования: такси, заказываемые через приложение, слишком часто попадают в ДТП

По словам руководителя ФДС Марта Йессе, высокая частота случаев возникновения ущербов в случае такси, заказываемых через приложение, стала для всех неприятным сюрпризом, и причинами этого надо заниматься. «Хотя в этом году такси, заказываемые через приложение, обусловили меньше несчастных случаев, чем в прошлом году, они все же являются тем сегментом транспортных средств, в случае которого ущербы возникают наиболее часто. С точки зрения безопасности дорожного движения, крайне необходимо, чтобы законодательство обеспечивало безопасность участников дорожного движения и пассажиров», – сказал Йессе.

По мнению Йессе, платформы и приблизительно половина водителей такси, заказываемых через приложение, по-прежнему не выполняют требования закона. «Водители скрывают свою деятельность как от государства, так и от страховщиков, и не регистрируют свою деятельность в регистре хозяйственной деятельности. Из-за неопределенности закона и отсутствия надзора платформы скорее благоприятствуют такой деятельности», – отметил Йессе.

«Услуги такси, заказываемых через приложение, были узаконены полтора года назад, и пришло время начать решать возникшие на практике проблемы. Первым делом следует установить четкую финансовую ответственность платформ в тех случаях, когда они выступают посредниками в оказании услуг такими водителями и на таких транспортных средствах, которые не отвечают требованиям закона», – констатировал Йессе.

Требуемую законом карту транспортного средства для оказания услуг такси на данный момент имеют 1650 такси, заказываемых через приложение, а всего в регистр внесено 4500 такси.

Статистика ФДС основывается на данных о тех транспортных средствах, собственники которых законопослушно приобрели карту транспортного средства. Поскольку многие такси, заказываемые через приложение, не зарегистрированы в регистре хозяйственной деятельности, фактическая картина дорожного движения может несколько отличаться от статистики ФДС.

Процент частоты случаев возникновения ущерба показывает долю тех транспортных средств, которые обуславливают ущерб, связанный с дорожно-транспортным происшествием, в течение страхового года. Страховой год транспортных средств рассчитывается исходя из суммы дней действовавшего в течение года дорожного страхования.

Изменение Закона об общественном транспорте, вступившее в силу 1 ноября 2017 года, унифицировало действующие правила для такси с плафоном, то есть для обычных такси, и для такси, заказываемых через приложение, которые при оказании услуги такси пользуются услугой информационного общества.

ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро «Зеленой карты» в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный на транспортном средстве, которое не зарегистрировано, в отношении которого применяется принудительное страхование и которое не распознано. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, занимающийся вопросами дорожного страхования.