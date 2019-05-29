Ср, 29.05.2019
"Я бы не сказала, что мы когда-либо ощущали советский строй, когда были маленькими. Мы были счастливыми детьми". Наринэ Абгарян

Фото: лесная романтика в городской спальне - тренд года

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ФОТО: Instagram

Сейчас в моде не просто фотообои, а фотообои именно для спальни и именно в таком вот романтическом стиле. Интернет-комментаторы, по данным портала Kodustiil, одобряют такое новшество. А вы? 

В спальне живущей в Лондоне польки Оли Зволенской вот такие фотообои с изображением туманного леса. Как пишет Apartment Therapy, это придает комнате глубину, если говорить о размерах, и интимность, если говорить о настроении. 

Автор фотографии увлекается дизайном интерьера и декорированием, доводя свою квартиру до состояния картинки в глянцевом интерьерном журнале. Так, ее спальня стала просто образцом стиля благодаря необычным фотообоям. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Комментаторы Apartment Therapy согласны: это очень красивое решение, которое они готовы повторить у себя дома.

Сегодня фотообои переживают очередную волну популярности, они стали гораздо качественнее и привлекательнее, чем в 90-х годах. Помните бесконечные пальмы и виды на безлюдные пляжи? Сейчас можно найти огромное количество самых разнообразных принтов, и туманный лес - один из самых популярных. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А у вас дома уже есть фотообои? 

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