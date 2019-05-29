Фото: лесная романтика в городской спальне - тренд года

В спальне живущей в Лондоне польки Оли Зволенской вот такие фотообои с изображением туманного леса. Как пишет Apartment Therapy, это придает комнате глубину, если говорить о размерах, и интимность, если говорить о настроении.

Автор фотографии увлекается дизайном интерьера и декорированием, доводя свою квартиру до состояния картинки в глянцевом интерьерном журнале. Так, ее спальня стала просто образцом стиля благодаря необычным фотообоям.

Комментаторы Apartment Therapy согласны: это очень красивое решение, которое они готовы повторить у себя дома.

Сегодня фотообои переживают очередную волну популярности, они стали гораздо качественнее и привлекательнее, чем в 90-х годах. Помните бесконечные пальмы и виды на безлюдные пляжи? Сейчас можно найти огромное количество самых разнообразных принтов, и туманный лес - один из самых популярных.